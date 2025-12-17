Российская атака на Запорожье: пострадал 21 человек, в том числе ребенок

$42.180.06
США готовят новые санкции против России на случай отказа Путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 6070 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 12403 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 12569 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 24160 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 43366 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 35931 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 37123 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 31474 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 28624 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении17 декабря, 02:29 • 17565 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях17 декабря, 02:53 • 23830 просмотра
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11 • 13237 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 17192 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 11987 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 12001 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 33379 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 47422 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 49412 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 13:38 • 89144 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16 • 8296 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 51024 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 68374 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 67912 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 71338 просмотра
Российская атака на Запорожье: пострадал 21 человек, в том числе ребенок

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район пострадал 21 человек, среди них один ребенок. Россияне применили управляемые авиабомбы, разрушив жилые дома и повредив объект инфраструктуры и учебное заведение.

Российская атака на Запорожье: пострадал 21 человек, в том числе ребенок

21 человек, включая ребенка, пострадал от российской атаки на Запорожье и район, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

По меньшей мере 21 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район

- сообщил Федоров.

Глава ОВА указал, что россияне запустили управляемые авиабомбы, разрушив жилые дома и повредив объект инфраструктуры и учебное заведение.

"Все раненые получают необходимую медицинскую помощь", - отметил он.

17 декабря утром Запорожье подверглось удару российских войск, есть попадание в жилой дом, враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья.

Юлия Шрамко

