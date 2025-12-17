Российская атака на Запорожье: пострадал 21 человек, в том числе ребенок

21 человек, включая ребенка, пострадал от российской атаки на Запорожье и район, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

По меньшей мере 21 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район - сообщил Федоров.

Глава ОВА указал, что россияне запустили управляемые авиабомбы, разрушив жилые дома и повредив объект инфраструктуры и учебное заведение.

"Все раненые получают необходимую медицинскую помощь", - отметил он.

Напомним

17 декабря утром Запорожье подверглось удару российских войск, есть попадание в жилой дом, враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья.