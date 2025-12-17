$42.180.06
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Російська атака на Запоріжжя: постраждала 21 людина, у тому числі дитина

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район постраждала 21 особа, серед них одна дитина. Росіяни застосували керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури й навчальний заклад.

Російська атака на Запоріжжя: постраждала 21 людина, у тому числі дитина

21 людина, включаючи дитину, постраждала від російської атаки на Запоріжжя та район, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Щонайменше 21 людина, у тому числі одна дитина, постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район

- повідомив Федоров.

Голова ОВА вказав, що росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури і навчальний заклад .

"Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу", - зазначив він.

Нагадаємо

17 грудня вранці Запоріжжя зазнало удару російських військ, є влучання у житловий будинок, ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Запоріжжя