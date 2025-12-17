Російська атака на Запоріжжя: постраждала 21 людина, у тому числі дитина
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район постраждала 21 особа, серед них одна дитина. Росіяни застосували керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури й навчальний заклад.
21 людина, включаючи дитину, постраждала від російської атаки на Запоріжжя та район, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Голова ОВА вказав, що росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури і навчальний заклад .
"Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу", - зазначив він.
17 грудня вранці Запоріжжя зазнало удару російських військ, є влучання у житловий будинок, ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя.