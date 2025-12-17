Війська рф вдарили по Запоріжжю: є влучання в житловий будинок, атаковано об'єкт інфраструктури

Запоріжжя зазнало удару російських військ, є влучання у житловий будинок, ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури у місті, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок. Ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя - написав Федоров.

Наслідки уточнюються.

З його слів, повітряна тривога триває. Він закликав перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Як повідомила секретар Запорізької міськради, в.о. мера міста Регіна Харченко, "оперативно розгорнули Пункт незламності". "Адресу не розголошую в цілях безпеки", - написала Харченко у Telegram.

