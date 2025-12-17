Війська рф вдарили по Запоріжжю: є влучання в житловий будинок, атаковано об'єкт інфраструктури
Київ • УНН
Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житловий будинок та один з об'єктів інфраструктури. Наслідки уточнюються, повітряна тривога триває.
Запоріжжя зазнало удару російських військ, є влучання у житловий будинок, ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури у місті, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок. Ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя
Наслідки уточнюються.
З його слів, повітряна тривога триває. Він закликав перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Як повідомила секретар Запорізької міськради, в.о. мера міста Регіна Харченко, "оперативно розгорнули Пункт незламності". "Адресу не розголошую в цілях безпеки", - написала Харченко у Telegram.
