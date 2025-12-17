$42.180.06
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 5706 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 12172 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 12353 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 23984 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 43230 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 35816 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 37060 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 31442 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 28602 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
Війська рф вдарили по Запоріжжю: є влучання в житловий будинок, атаковано об'єкт інфраструктури

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житловий будинок та один з об'єктів інфраструктури. Наслідки уточнюються, повітряна тривога триває.

Війська рф вдарили по Запоріжжю: є влучання в житловий будинок, атаковано об'єкт інфраструктури

Запоріжжя зазнало удару російських військ, є влучання у житловий будинок, ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури у місті, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок. Ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя

- написав Федоров.

Наслідки уточнюються.

З його слів, повітряна тривога триває. Він закликав перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Як повідомила секретар Запорізької міськради, в.о. мера міста Регіна Харченко, "оперативно розгорнули Пункт незламності". "Адресу не розголошую в цілях безпеки", - написала Харченко у Telegram.

37 з 69 російських дронів знешкодили за ніч над Україною17.12.25, 09:09 • 2524 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Повітряна тривога
Війна в Україні
Запоріжжя