Войска рф ударили по Запорожью: есть попадание в жилой дом, атакован объект инфраструктуры

Запорожье подверглось удару российских войск, есть попадание в жилой дом, враг также атаковал один из объектов инфраструктуры в городе, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Враг атакует Запорожье. Есть попадание в жилой дом. Враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья - написал Федоров.

Последствия уточняются.

По его словам, воздушная тревога продолжается. Он призвал находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Как сообщила секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра города Регина Харченко, "оперативно развернули Пункт несокрушимости". "Адрес не разглашаю в целях безопасности", - написала Харченко в Telegram.

37 из 69 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной