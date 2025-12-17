Войска рф ударили по Запорожью: есть попадание в жилой дом, атакован объект инфраструктуры

$42.180.06
США готовят новые санкции против России на случай отказа Путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 5386 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 12018 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 12209 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 23864 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 43119 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 35723 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 37014 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 31400 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 28581 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома17 декабря, 00:46 • 15655 просмотра
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении17 декабря, 02:29 • 17177 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях17 декабря, 02:53 • 23410 просмотра
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11 • 12823 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 16777 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 11674 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 33055 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 47072 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 49102 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 13:38 • 88850 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16 • 7998 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 50882 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 68244 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 67784 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 71207 просмотра
Войска рф ударили по Запорожью: есть попадание в жилой дом, атакован объект инфраструктуры

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Российские войска атаковали Запорожье, попав в жилой дом и один из объектов инфраструктуры. Последствия уточняются, воздушная тревога продолжается.

Войска рф ударили по Запорожью: есть попадание в жилой дом, атакован объект инфраструктуры

Запорожье подверглось удару российских войск, есть попадание в жилой дом, враг также атаковал один из объектов инфраструктуры в городе, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Враг атакует Запорожье. Есть попадание в жилой дом. Враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья

- написал Федоров.

Последствия уточняются.

По его словам, воздушная тревога продолжается. Он призвал находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Как сообщила секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра города Регина Харченко, "оперативно развернули Пункт несокрушимости". "Адрес не разглашаю в целях безопасности", - написала Харченко в Telegram.

37 из 69 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной17.12.25, 09:09 • 2496 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Недвижимость
Воздушная тревога
Война в Украине
Запорожье