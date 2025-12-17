Войска рф ударили по Запорожью: есть попадание в жилой дом, атакован объект инфраструктуры
Киев • УНН
Российские войска атаковали Запорожье, попав в жилой дом и один из объектов инфраструктуры. Последствия уточняются, воздушная тревога продолжается.
Запорожье подверглось удару российских войск, есть попадание в жилой дом, враг также атаковал один из объектов инфраструктуры в городе, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Враг атакует Запорожье. Есть попадание в жилой дом. Враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья
Последствия уточняются.
По его словам, воздушная тревога продолжается. Он призвал находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Как сообщила секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра города Регина Харченко, "оперативно развернули Пункт несокрушимости". "Адрес не разглашаю в целях безопасности", - написала Харченко в Telegram.
