37 из 69 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной
Киев • УНН
Россия совершила ночную атаку на Украину 69 беспилотниками, включая Shahed и Гербера. Украинская ПВО сбила или подавила 37 вражеских БПЛА, однако зафиксировано попадание 29 ударных беспилотников в 12 локациях на севере, юге и востоке страны.
россия ночью ударила по Украине 69 беспилотниками, 37 из них сбиты или подавлены, но есть попадания в 12 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 декабря (с 18.00 16 декабря) противник атаковал 69-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, около 40 из них - "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 37 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 29 ударных БпЛА на 12 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Количество боев на фронте за сутки резко возросло, Покровское направление - самое горячее: карта от Генштаба17.12.25, 08:25 • 1306 просмотров