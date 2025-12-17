Количество боев на фронте за сутки резко возросло, Покровское направление - самое горячее: карта от Генштаба
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте произошло 278 боев, что значительно больше, чем днем ранее. Наибольшее количество атак врага, почти треть, пришлось на Покровское направление.
На фронте за прошедшие сутки произошло 278 боев, что более чем на две трети больше, чем днем ранее, при этом наиболее горячо - на Покровском направлении, на которое пришлась почти треть атак врага, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 17 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Детали
Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 179 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3729 обстрелов, в том числе 75 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3523 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Ивановка Днепропетровской области; Воздвижевка, Зализничное, Терноватое, Зоровка, Новое Поле, Гуляйполе Запорожской области.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 15 атак россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 138 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Прилипка, Синельниково и в сторону Избицкого, Обуховки, Колодязного.
На Купянском направлении вчера произошло 24 атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Торского и в сторону населенных пунктов Лиман, Степное, Коровий Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Глущенково.
На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено.
На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Бондарного.
На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки, Константиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Покровск и в сторону Ровного, Мирнограда, Родинского, Гришино, Зверового, Сергеевки, Новопавловки, Филии, Нового Шахового, Дорожного, Сухецкого, Вольного, Ивановки.
На Александровском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сентябрьское, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 28 атак россиян в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя.
На Ореховском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского.
На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
