Количество боев на фронте за сутки резко возросло, Покровское направление - самое горячее: карта от Генштаба

16 декабря, 17:02 • 15409 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 33483 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 28349 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 31386 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 28172 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 27097 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 27987 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24975 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29972 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24869 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Швеция обнаружила российских военных на танкерах «теневого флота» в Балтике16 декабря, 22:03 • 7500 просмотра
Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома17 декабря, 00:46 • 7022 просмотра
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении02:29 • 9558 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях02:53 • 15775 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа04:37 • 8324 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 25579 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 39581 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 42186 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 13:38 • 82065 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 76426 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16 • 726 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 47362 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 64916 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 64643 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 68142 просмотра
Количество боев на фронте за сутки резко возросло, Покровское направление - самое горячее: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 734 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 278 боев, что значительно больше, чем днем ранее. Наибольшее количество атак врага, почти треть, пришлось на Покровское направление.

Количество боев на фронте за сутки резко возросло, Покровское направление - самое горячее: карта от Генштаба

На фронте за прошедшие сутки произошло 278 боев, что более чем на две трети больше, чем днем ранее, при этом наиболее горячо - на Покровском направлении, на которое пришлась почти треть атак врага, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 17 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 278 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Детали

Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 179 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3729 обстрелов, в том числе 75 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3523 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Ивановка Днепропетровской области; Воздвижевка, Зализничное, Терноватое, Зоровка, Новое Поле, Гуляйполе Запорожской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 15 атак россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 138 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Прилипка, Синельниково и в сторону Избицкого, Обуховки, Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло 24 атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Торского и в сторону населенных пунктов Лиман, Степное, Коровий Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Глущенково.

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки, Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Покровск и в сторону Ровного, Мирнограда, Родинского, Гришино, Зверового, Сергеевки, Новопавловки, Филии, Нового Шахового, Дорожного, Сухецкого, Вольного, Ивановки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сентябрьское, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 28 атак россиян в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Враг наиболее активен на западных окраинах Покровска, в Мирнограде единичные случаи инфильтрации противника - 7-й корпус ДШВ16.12.25, 10:54 • 4548 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Гуляйполе
Северск
Украина
Константиновка
Купянск