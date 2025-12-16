Враг наиболее активен на западных окраинах Покровска, в Мирнограде единичные случаи инфильтрации противника - 7-й корпус ДШВ

$42.250.05
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 3872 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 5264 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
03:55 • 12106 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 21147 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 17869 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 17065 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 15909 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 12003 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 10792 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto

Эксклюзив

15 декабря, 13:38 • 52308 просмотра
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 52308 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 48438 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 55152 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 102165 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 120333 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Европа
Германия
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 33612 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 50929 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 51513 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 55486 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 90256 просмотра
Техника
Шахед-136
The New York Times
Фильм
Фокс Ньюс

Враг наиболее активен на западных окраинах Покровска, в Мирнограде единичные случаи инфильтрации противника - 7-й корпус ДШВ

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в Покровской агломерации, уничтожая почти 100% воздушных целей. В течение прошлой недели потери личного состава противника достигли 446 человек, что на 30% больше, чем за предыдущий период.

Враг наиболее активен на западных окраинах Покровска, в Мирнограде единичные случаи инфильтрации противника - 7-й корпус ДШВ

Противник наиболее активен на западных окраинах Покровска, пытаясь прорваться к Гришино. В Мирнограде фиксируются единичные случаи инфильтрации врага, которые ликвидируются украинскими военными, продолжаются мероприятия по расширению логистического коридора в Мирноград. Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ в сводке об оперативной обстановке в Покровской агломерации по состоянию на 10:00 16 декабря, пишет УНН.

Детали

"Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по сдерживанию противника на определенных рубежах. К оборонительной операции привлечены подразделения Группировки войск ДШВ, штурмовые подразделения, Силы беспилотных систем, ВМС, ССО, СБУ, Национальной гвардии и Национальной полиции", - говорится в сводке.

Как сообщается, за прошедшую неделю общие потери личного состава противника составили 446 человек. "Это - на 30% больше, чем за предыдущий период. Рост потерь связан с полноценным привлечением оперативного резерва - трех полков 76-й десантно-штурмовой дивизии рф", - сказано в сводке.

"Проводится операция по воздушному прикрытию сухопутных логистических маршрутов на подходах к Покровской агломерации. Благодаря слаженным действиям украинские подразделения уничтожают почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям", - отмечается в сводке.

О ситуации в Покровске

"Наибольшую активность противник проявляет на западных окраинах города. Силами подразделений 76-й дшд враг пытается прорваться в направлении Гришино, что к северо-западу от Покровска. Для этого намерен двигаться сразу несколькими направлениями", - сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Силы обороны, как сообщается, "противодействуют этим попыткам, перерезая вероятные маршруты продвижения противника и поражая его имеющимися силами и средствами, в частности артиллерией и FPV-дронами".

О ситуации в Мирнограде

"Противник усиливает давление на юго-восточные районы города. Фиксируются единичные случаи инфильтрации врага на подступах к "верхнему" Мирнограду. Но украинские воины, в частности, бойцы 38 обрмп выявляют и ликвидируют противника", - отметили в 7-м корпусе ДШВ.

Силы обороны, как указано, "продолжают мероприятия по стабилизации и расширению логистического коридора в Мирноград". "В районах Светлого и Ровного фиксируются единичные появления вражеских групп, которые оперативно уничтожаются", - добавили в ДШВ.

При этом в ДШВ показали видео, где морские пехотинцы "наглядно демонстрируют, что Ровное находится под контролем Сил обороны Украины".

Ситуация вокруг Покровска и Мирнограда: Силы обороны получили подкрепление и противостоят натиску врага - группировка "Восток"16.12.25, 09:23 • 1524 просмотра

Юлия Шрамко

