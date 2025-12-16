Враг наиболее активен на западных окраинах Покровска, в Мирнограде единичные случаи инфильтрации противника - 7-й корпус ДШВ

Противник наиболее активен на западных окраинах Покровска, пытаясь прорваться к Гришино. В Мирнограде фиксируются единичные случаи инфильтрации врага, которые ликвидируются украинскими военными, продолжаются мероприятия по расширению логистического коридора в Мирноград. Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ в сводке об оперативной обстановке в Покровской агломерации по состоянию на 10:00 16 декабря, пишет УНН.

Детали

"Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по сдерживанию противника на определенных рубежах. К оборонительной операции привлечены подразделения Группировки войск ДШВ, штурмовые подразделения, Силы беспилотных систем, ВМС, ССО, СБУ, Национальной гвардии и Национальной полиции", - говорится в сводке.

Как сообщается, за прошедшую неделю общие потери личного состава противника составили 446 человек. "Это - на 30% больше, чем за предыдущий период. Рост потерь связан с полноценным привлечением оперативного резерва - трех полков 76-й десантно-штурмовой дивизии рф", - сказано в сводке.

"Проводится операция по воздушному прикрытию сухопутных логистических маршрутов на подходах к Покровской агломерации. Благодаря слаженным действиям украинские подразделения уничтожают почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям", - отмечается в сводке.

О ситуации в Покровске

"Наибольшую активность противник проявляет на западных окраинах города. Силами подразделений 76-й дшд враг пытается прорваться в направлении Гришино, что к северо-западу от Покровска. Для этого намерен двигаться сразу несколькими направлениями", - сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Силы обороны, как сообщается, "противодействуют этим попыткам, перерезая вероятные маршруты продвижения противника и поражая его имеющимися силами и средствами, в частности артиллерией и FPV-дронами".

О ситуации в Мирнограде

"Противник усиливает давление на юго-восточные районы города. Фиксируются единичные случаи инфильтрации врага на подступах к "верхнему" Мирнограду. Но украинские воины, в частности, бойцы 38 обрмп выявляют и ликвидируют противника", - отметили в 7-м корпусе ДШВ.

Силы обороны, как указано, "продолжают мероприятия по стабилизации и расширению логистического коридора в Мирноград". "В районах Светлого и Ровного фиксируются единичные появления вражеских групп, которые оперативно уничтожаются", - добавили в ДШВ.

При этом в ДШВ показали видео, где морские пехотинцы "наглядно демонстрируют, что Ровное находится под контролем Сил обороны Украины".

