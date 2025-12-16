Ситуация вокруг Покровска и Мирнограда: Силы обороны получили подкрепление и противостоят натиску врага - группировка "Восток"
Киев • УНН
Силы обороны Украины получили подкрепление и продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Противник задействовал весь свой оперативный резерв, однако украинские военные успешно противостоят его попыткам прорвать оборону.
сообщила Группировка войск "Восток" в Facebook, пишет УНН.
Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Противник несет значительные потери и на данный момент уже задействовал весь свой оперативный резерв – воздушно-десантную дивизию, в которую входят три полка. Этими силами россияне пытаются продавить нашу оборону как по флангам, так и напрямую. Однако Силы обороны Украины недавно также получили подкрепление, поэтому успешно противостоят этим попыткам
