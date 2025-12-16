Ситуація навколо Покровська та Мирнограда: Сили оборони отримали підкріплення та протистоять натиску ворога - угруповання "Схід"

$42.250.05
49.650.19
ukenru
03:55 • 9280 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 18293 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 15337 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 15567 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 14581 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 11342 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10304 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 14152 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 43063 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36736 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21 • 17603 перегляди
Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі15 грудня, 22:44 • 7416 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 15033 перегляди
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин03:17 • 5922 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 10752 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 49593 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 45903 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 52663 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 99754 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 117804 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Дональд Туск
Мая Санду
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Європа
Німеччина
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 32331 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 49619 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 50281 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 54311 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 89116 перегляди
Техніка
The Washington Post
Tesla Model Y
Шахед-136
Соціальна мережа

Ситуація навколо Покровська та Мирнограда: Сили оборони отримали підкріплення та протистоять натиску ворога - угруповання "Схід"

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Сили оборони України отримали підкріплення та продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Противник задіяв весь свій оперативний резерв, проте українські військові успішно протистоять його спробам прорвати оборону.

Ситуація навколо Покровська та Мирнограда: Сили оборони отримали підкріплення та протистоять натиску ворога - угруповання "Схід"

Сили оборони отримали підкріплення і продовжують активні дії у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, повідомило Угруповання військ "Схід" у Facebook, пише УНН.

Тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Противник має значні втрати і наразі вже задіяв весь свій оперативний резерв - повітрянодесантну дивізію, в яку входять три полки. Цими силами росіяни намагаються протиснути нашу оборону, як по флангах, так і напряму. Проте Сили оборони України нещодавно також отримали підкріплення, тому успішно протистоять цим спробам

- повідомили в угрупованні військ "Схід".

У Покровську за кілька тижнів повернули під контроль близько 16 кв. км - Сирський13.12.25, 19:00 • 6193 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Збройні сили України