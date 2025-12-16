Ситуація навколо Покровська та Мирнограда: Сили оборони отримали підкріплення та протистоять натиску ворога - угруповання "Схід"

Сили оборони отримали підкріплення і продовжують активні дії у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, повідомило Угруповання військ "Схід" у Facebook, пише УНН.

Тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Противник має значні втрати і наразі вже задіяв весь свій оперативний резерв - повітрянодесантну дивізію, в яку входять три полки. Цими силами росіяни намагаються протиснути нашу оборону, як по флангах, так і напряму. Проте Сили оборони України нещодавно також отримали підкріплення, тому успішно протистоять цим спробам