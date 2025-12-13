В Покровске за несколько недель вернули под контроль около 16 кв. км - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о возвращении 16 кв. км в северной части Покровска. На Купянском, Константиновском и Приднепровском направлениях потерь территории не допущено.
В самом Покровске за несколько недель удалось вернуть под контроль около 16 кв. км в северной части города. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Продолжаются наши активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за последние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 кв. км в северной части города. Логистика в Мирноград сложная, но продолжается
По его словам, на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено.
Напомним
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил позиции украинских военных, обороняющих Покровск и Мирноград в Донецкой области. Обстановка остается сложной, российская армия перебрасывает резервы для наступления на эти города.