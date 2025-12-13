$42.270.00
15:54 • 2332 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 4656 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 5982 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58 • 8102 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 9228 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30 • 9342 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 11717 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 13372 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12073 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 12554 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
В Покровске за несколько недель вернули под контроль около 16 кв. км - Сырский

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о возвращении 16 кв. км в северной части Покровска. На Купянском, Константиновском и Приднепровском направлениях потерь территории не допущено.

В Покровске за несколько недель вернули под контроль около 16 кв. км - Сырский

В самом Покровске за несколько недель удалось вернуть под контроль около 16 кв. км в северной части города. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Продолжаются наши активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за последние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 кв. км в северной части города. Логистика в Мирноград сложная, но продолжается

- сообщил Сырский.

По его словам, на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено.

В Украине до конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ - Сырский13.12.25, 16:45 • 1780 просмотров

Напомним

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил позиции украинских военных, обороняющих Покровск и Мирноград в Донецкой области. Обстановка остается сложной, российская армия перебрасывает резервы для наступления на эти города.

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
Донецкая область
Мирноград
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский