В Украине до конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости завершения формирования Командования Киберсил ВСУ до конца года. Он также обсудил вопросы фортификаций, восстановления боеспособности бригад и стабилизацию обстановки на угрожающих направлениях.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что до конца года необходимо завершить формирование Командования Киберсил ВСУ, передает УНН.
Детали
Сырский провел совещание, где речь шла также о вопросах фортификаций и инженерного оборудования, восстановления боеспособности бригад, анализ состояния правопорядка и морально-психологического состояния в войсках.
Есть проблемные моменты. Пути решения – предложены
Беспилотные системы обеспечивают до 60% поражений врага, наращиваем масштабы их применения - Сырский09.12.25, 18:07 • 3842 просмотра
Кроме того, Сырский поставил по итогам совещания необходимые задачи органам военного управления.
Среди них – стабилизация обстановки на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечение пополнения для боевых подразделений, переход отдельных бригад ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей. До конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ
Сырский о Покровском направлении: рф пытается усилить давление на оборонительные позиции, перебрасывает дополнительные резервы13.12.25, 09:39 • 2830 просмотров