В Украине до конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что до конца года необходимо завершить формирование Командования Киберсил ВСУ, передает УНН.

Сырский провел совещание, где речь шла также о вопросах фортификаций и инженерного оборудования, восстановления боеспособности бригад, анализ состояния правопорядка и морально-психологического состояния в войсках.

Кроме того, Сырский поставил по итогам совещания необходимые задачи органам военного управления.

Среди них – стабилизация обстановки на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечение пополнения для боевых подразделений, переход отдельных бригад ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей. До конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ