15:01 • 268 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58 • 2568 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 4502 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30 • 6052 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00 • 10346 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 12284 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 11441 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 12053 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
13 декабря, 07:54 • 7092 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
13 декабря, 07:37 • 7058 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
В Украине до конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ - Сырский

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости завершения формирования Командования Киберсил ВСУ до конца года. Он также обсудил вопросы фортификаций, восстановления боеспособности бригад и стабилизацию обстановки на угрожающих направлениях.

В Украине до конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что до конца года необходимо завершить формирование Командования Киберсил ВСУ, передает УНН.

Детали

Сырский провел совещание, где речь шла также о вопросах фортификаций и инженерного оборудования, восстановления боеспособности бригад, анализ состояния правопорядка и морально-психологического состояния в войсках.

Есть проблемные моменты. Пути решения – предложены 

- добавил Главнокомандующий.

Беспилотные системы обеспечивают до 60% поражений врага, наращиваем масштабы их применения - Сырский09.12.25, 18:07 • 3842 просмотра

Кроме того, Сырский поставил по итогам совещания необходимые задачи органам военного управления.

Среди них – стабилизация обстановки на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечение пополнения для боевых подразделений, переход отдельных бригад ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей. До конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ 

- резюмировал Главнокомандующий.

Сырский о Покровском направлении: рф пытается усилить давление на оборонительные позиции, перебрасывает дополнительные резервы13.12.25, 09:39 • 2830 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаТехнологии
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский