Беспилотные системы обеспечивают до 60% поражений врага, наращиваем масштабы их применения - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что беспилотные системы обеспечивают до 60% поражений врага. По его словам, Украина наращивает их применение и опережает Россию в использовании FPV-дронов.
Украинская армия продолжает расширять применение беспилотных систем, которые сегодня играют ключевую роль в сдерживании российских наступательных действий. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский во время комплексного совещания по использованию БпС, пишет УНН.
Подробности
По словам Александра Сырского, на нынешнем этапе войны беспилотные системы обеспечивают около 60% всех поражений вражеских целей. Украина активно наращивает их применение, чтобы сохранять жизнь военнослужащих и наносить максимальные потери противнику.
В ноябре, по данным Центрального управления БпС Генерального штаба ВСУ:
- авиационные комплексы выполнили более 304 тыс. боевых задач;
- наземные роботизированные системы — почти 2 тыс.;
- всего поражено или уничтожено около 81,5 тыс. целей.
Этот показатель растет уже в течение шести месяцев подряд.
Главнокомандующий подчеркнул, что после периода определенного паритета Украина снова опережает Россию в применении FPV-дронов — одного из самых эффективных средств поражения на поле боя.
В то же время это направление требует еще большей системности, скорости решений и слаженной работы всех структур.
По оперативным данным украинской разведки, РФ активизирует производство беспилотников и стремится выйти на поставки до полумиллиона FPV-дронов ежемесячно. Украина будет отвечать асимметрично — через: усиление борьбы с вражескими дронами, поражение инфраструктуры подразделений российских БпС, уничтожение производственных и логистических цепочек.
Мы продолжаем масштабировать подразделения БпС Вооруженных Сил Украины, в частности в бригадах территориальной обороны, а также развиваем подразделения НРК в Сухопутных войсках. Наращиваем подготовку специалистов всех специальностей в сфере беспилотных систем
