15:34 • 3724 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 6158 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
10:59 • 12892 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 20764 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 41794 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 27483 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30166 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40281 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34039 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35438 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 59298 просмотра
Беспилотные системы обеспечивают до 60% поражений врага, наращиваем масштабы их применения - Сырский

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что беспилотные системы обеспечивают до 60% поражений врага. По его словам, Украина наращивает их применение и опережает Россию в использовании FPV-дронов.

Беспилотные системы обеспечивают до 60% поражений врага, наращиваем масштабы их применения - Сырский

Украинская армия продолжает расширять применение беспилотных систем, которые сегодня играют ключевую роль в сдерживании российских наступательных действий. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский во время комплексного совещания по использованию БпС, пишет УНН.

Подробности

По словам Александра Сырского, на нынешнем этапе войны беспилотные системы обеспечивают около 60% всех поражений вражеских целей. Украина активно наращивает их применение, чтобы сохранять жизнь военнослужащих и наносить максимальные потери противнику.

В ноябре, по данным Центрального управления БпС Генерального штаба ВСУ:

  • авиационные комплексы выполнили более 304 тыс. боевых задач;
    • наземные роботизированные системы — почти 2 тыс.;
      • всего поражено или уничтожено около 81,5 тыс. целей.

        Этот показатель растет уже в течение шести месяцев подряд.

        Главнокомандующий подчеркнул, что после периода определенного паритета Украина снова опережает Россию в применении FPV-дронов — одного из самых эффективных средств поражения на поле боя.

        В то же время это направление требует еще большей системности, скорости решений и слаженной работы всех структур.

        По оперативным данным украинской разведки, РФ активизирует производство беспилотников и стремится выйти на поставки до полумиллиона FPV-дронов ежемесячно. Украина будет отвечать асимметрично — через: усиление борьбы с вражескими дронами, поражение инфраструктуры подразделений российских БпС, уничтожение производственных и логистических цепочек.

        Мы продолжаем масштабировать подразделения БпС Вооруженных Сил Украины, в частности в бригадах территориальной обороны, а также развиваем подразделения НРК в Сухопутных войсках. Наращиваем подготовку специалистов всех специальностей в сфере беспилотных систем

        - добавил Сырский.

        Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"08.12.25, 11:07 • 14248 просмотров

        Ольга Розгон

        Война в УкраинеТехнологии
        Техника
        Военное положение
        Война в Украине
        Столкновения
        Вооруженные силы Украины
        Александр Сырский
        Украина