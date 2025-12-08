Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал "требованием времени" усовершенствовать процесс, связанный с БЗВП и учебными центрами, отметив важность адаптации военных в начале БЗВП, "ведь именно в этот период происходит значительная часть СЗЧ", на фоне того, как враг продолжает наступление, пишет УНН.

Детали

"Враг продолжает наступление, поэтому у нас нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять свое войско, чтобы в дальнейшем отражать полномасштабную российскую агрессию", - указал Сырский в соцсетях.

Главком подчеркнул: "Ключевая точка приложения наших усилий – не железо, а люди". "Мобилизация, рекрутинг, новые контракты – и, следовательно, качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед. Подчеркнул это во время ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки", - отметил Сырский.

Срок БЗВП уже увеличен до 51 дня. Кроме этого, есть профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Требование времени – усовершенствовать этот процесс, повысить уровень инструкторов и оборудования учебных центров, чтобы на выходе иметь действительно боеспособного воина - подчеркнул Сырский.

Во время совещания Главком заслушал доклады по "наращиванию качества подготовки за отчетный период, развитию БЗВП в боевых бригадах, усилению безопасности военнослужащих в учебных центрах, отбору инструкторов для центра подготовки штурмовых подразделений, первичной адаптации новичков в НЦ".

Отдельно отметил важность реализации комплексной программы по адаптации военнослужащих в начале прохождения БЗВП, ведь именно в этот период происходит значительная часть СЗЧ. Представители подразделений поделились своим опытом работы в этом направлении - указал Сырский.

"По результатам аудита имеем отзывы из всех учебных центров по каждому из десятка предметов БЗВП. Четко видим лидеров, на которых должны равняться другие", - сообщил Главком.

По словам Сырского, "продолжаем отодвигать подготовку и обучение подальше от фронта, закрепляем армейские корпуса за полигонами в центре и на западе Украины".

"В то же время подчеркнул, что вопросы строительства и оснащения укрытий в учебных центрах требуют ускорения и неотложных организационных решений. На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности – неудовлетворительное! Пренебрегать безопасностью наших военнослужащих не имеем права. Отдал необходимые распоряжения для решения проблемных вопросов. Усиливаем работу, чтобы выстоять и победить. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.

