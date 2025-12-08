$42.060.13
Эксклюзив
08:10 • 7608 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 6262 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 20653 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 33340 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 30641 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 34814 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 57125 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 66339 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 69119 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 60038 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил необходимость усовершенствования процесса БЗВП и учебных центров. Он также отметил важность адаптации новобранцев в начале БЗВП, поскольку в этот период происходит значительная часть СЗЧ.

Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал "требованием времени" усовершенствовать процесс, связанный с БЗВП и учебными центрами, отметив важность адаптации военных в начале БЗВП, "ведь именно в этот период происходит значительная часть СЗЧ", на фоне того, как враг продолжает наступление, пишет УНН.

Детали

"Враг продолжает наступление, поэтому у нас нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять свое войско, чтобы в дальнейшем отражать полномасштабную российскую агрессию", - указал Сырский в соцсетях.

Главком подчеркнул: "Ключевая точка приложения наших усилий – не железо, а люди". "Мобилизация, рекрутинг, новые контракты – и, следовательно, качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед. Подчеркнул это во время ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки", - отметил Сырский.

Срок БЗВП уже увеличен до 51 дня. Кроме этого, есть профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Требование времени – усовершенствовать этот процесс, повысить уровень инструкторов и оборудования учебных центров, чтобы на выходе иметь действительно боеспособного воина

- подчеркнул Сырский.

Во время совещания Главком заслушал доклады по "наращиванию качества подготовки за отчетный период, развитию БЗВП в боевых бригадах, усилению безопасности военнослужащих в учебных центрах, отбору инструкторов для центра подготовки штурмовых подразделений, первичной адаптации новичков в НЦ".

Отдельно отметил важность реализации комплексной программы по адаптации военнослужащих в начале прохождения БЗВП, ведь именно в этот период происходит значительная часть СЗЧ. Представители подразделений поделились своим опытом работы в этом направлении

- указал Сырский.

"По результатам аудита имеем отзывы из всех учебных центров по каждому из десятка предметов БЗВП. Четко видим лидеров, на которых должны равняться другие", - сообщил Главком.

По словам Сырского, "продолжаем отодвигать подготовку и обучение подальше от фронта, закрепляем армейские корпуса за полигонами в центре и на западе Украины".

"В то же время подчеркнул, что вопросы строительства и оснащения укрытий в учебных центрах требуют ускорения и неотложных организационных решений. На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности – неудовлетворительное! Пренебрегать безопасностью наших военнослужащих не имеем права. Отдал необходимые распоряжения для решения проблемных вопросов. Усиливаем работу, чтобы выстоять и победить. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина