Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав "вимогою часу" вдосконалити процес, пов'язаний з БЗВП і навчальними центрами, відзначивши важливість адаптації військових на початку БЗВП, "адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ", на тлі того, як ворог продовжує наступ, пише УНН.

Деталі

"Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію", - вказав Сирський у соцмережах.

Головком наголосив: "Ключова точка докладання наших зусиль – не залізо, а люди". "Мобілізація, рекрутинг, нові контракти – і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. Наголосив на цьому під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки", - зазначив Сирський.

Строк БЗВП вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу – вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна - підкреслив Сирський.

Під час наради Головком заслухав доповіді щодо "нарощення якості підготовки за звітний період, розвитку БЗВП в бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків в НЦ".

Окремо відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ. Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку - вказав Сирський.

"За результатами аудиту маємо відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП. Чітко бачимо лідерів на яких повинні рівнятись інші", - повідомив Головком.

Зі слів Сирського, "продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюємо армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України".

"Водночас наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань. Посилюємо роботу, щоб вистояти і перемогти. Слава Україні!" - наголосив Сирський.

