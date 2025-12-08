Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"

$42.060.13
49.000.23
ukenru
Ексклюзив
08:10 • 6838 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 5766 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 20421 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 33105 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 30447 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 34705 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 57034 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 66283 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 69090 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 60014 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.2м/с
87%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія захоплює території в Україні найшвидшими темпами з початку війни - The Telegraph8 грудня, 00:03 • 8436 перегляди
Краматорськ залишився без світла після трьох ударів російських військ8 грудня, 01:04 • 7094 перегляди
Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки в Чернігові, є пораненіPhoto8 грудня, 01:35 • 3644 перегляди
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"8 грудня, 02:06 • 15793 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні04:16 • 15567 перегляди
Публікації
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 6838 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 60158 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 69652 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 81031 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 102446 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Сумська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 6838 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 46636 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 57132 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 58114 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 72177 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Фільм
Серіали

Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на необхідності вдосконалення процесу БЗВП та навчальних центрів. Він також відзначив важливість адаптації новобранців на початку БЗВП, оскільки в цей період відбувається значна частина СЗЧ.

Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав "вимогою часу" вдосконалити процес, пов'язаний з БЗВП і навчальними центрами, відзначивши важливість адаптації військових на початку БЗВП, "адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ", на тлі того, як ворог продовжує наступ, пише УНН.

Деталі

"Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію", - вказав Сирський у соцмережах.

Головком наголосив: "Ключова точка докладання наших зусиль – не залізо, а люди". "Мобілізація, рекрутинг, нові контракти – і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. Наголосив на цьому під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки", - зазначив Сирський.

Строк БЗВП вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу – вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна

- підкреслив Сирський.

Під час наради Головком заслухав доповіді щодо "нарощення якості підготовки за звітний період, розвитку БЗВП в бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків в НЦ".

Окремо відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ. Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку

- вказав Сирський.

"За результатами аудиту маємо відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП. Чітко бачимо лідерів на яких повинні рівнятись інші", - повідомив Головком.

Зі слів Сирського, "продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюємо армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України".

"Водночас наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань. Посилюємо роботу, щоб вистояти і перемогти. Слава Україні!" - наголосив Сирський.

Відмітка "Потребує проходження БЗВП" і спеціальність 999: у Міноборони пояснили, що це означає17.09.25, 20:35 • 5087 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна