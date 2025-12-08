Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на необхідності вдосконалення процесу БЗВП та навчальних центрів. Він також відзначив важливість адаптації новобранців на початку БЗВП, оскільки в цей період відбувається значна частина СЗЧ.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав "вимогою часу" вдосконалити процес, пов'язаний з БЗВП і навчальними центрами, відзначивши важливість адаптації військових на початку БЗВП, "адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ", на тлі того, як ворог продовжує наступ, пише УНН.
Деталі
"Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію", - вказав Сирський у соцмережах.
Головком наголосив: "Ключова точка докладання наших зусиль – не залізо, а люди". "Мобілізація, рекрутинг, нові контракти – і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. Наголосив на цьому під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки", - зазначив Сирський.
Строк БЗВП вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу – вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна
Під час наради Головком заслухав доповіді щодо "нарощення якості підготовки за звітний період, розвитку БЗВП в бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків в НЦ".
Окремо відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ. Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку
"За результатами аудиту маємо відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП. Чітко бачимо лідерів на яких повинні рівнятись інші", - повідомив Головком.
Зі слів Сирського, "продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюємо армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України".
"Водночас наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань. Посилюємо роботу, щоб вистояти і перемогти. Слава Україні!" - наголосив Сирський.
Відмітка "Потребує проходження БЗВП" і спеціальність 999: у Міноборони пояснили, що це означає17.09.25, 20:35 • 5087 переглядiв