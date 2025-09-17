Відмітка "Потребує проходження БЗВП" і спеціальність 999: у Міноборони пояснили, що це означає
Київ • УНН
Відповідні відмітка і шифр спеціальності в мобільному додатку "Резерв+" не є підставою для штрафу чи інших обмежень.
Міністерство оборони України пояснило, що означає відмітка "Потребує проходження БЗВП" в мобільному додатку "Резерв+". Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.
Деталі
Як зазначили у відомстві, у деяких користувачів з’явилась відмітка "ВОС-999" в електронному військово-обліковому документі. Це означає, що людина не проходила військову службу або навчальні збори.
Ця норма визначена в Наказі Міноборони №317 на підставі ст. 39 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"
Там додали, що це дозволяє державі оцінити кількість військовозобов’язаних, яким необхідно у разі призову на військову службу під час мобілізації або на особливий період. Цим людям також треба пройти курс базової загальновійськової підготовки.
Водночас дана військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень, заявили в Міноборони.
Нагадаємо
Представниця Міністерства оборони України Галина Воловіна розповіла: статус "потребує базової загальновійськової підготовки" зʼявляється, коли в реєстрі відсутня інформація про військову спеціальність людини. Якщо іншу спеціальність не підтверджено, необхідно пройти базовий курс підготовки.