Відмітка "Потребує проходження БЗВП" і спеціальність 999: у Міноборони пояснили, що це означає

$41.180.06
48.660.16
ukenru
16:51 • 2100 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
15:01 • 7752 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 15941 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 30114 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 31828 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 37680 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 37728 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 100912 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 118355 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53657 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Жодна європейська армія не готова до сучасної війни з росією - ЦПД РНБО17 вересня, 07:40 • 6108 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 50039 перегляди
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко17 вересня, 10:56 • 14867 перегляди
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 17 вересня, 11:08 • 20041 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 15936 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Марко Рубіо
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
УНН Lite
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 186 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 39035 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 44291 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 73515 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 70814 перегляди
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат

Відмітка "Потребує проходження БЗВП" і спеціальність 999: у Міноборони пояснили, що це означає

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Відповідні відмітка і шифр спеціальності в мобільному додатку "Резерв+" не є підставою для штрафу чи інших обмежень.

Відмітка "Потребує проходження БЗВП" і спеціальність 999: у Міноборони пояснили, що це означає

Міністерство оборони України пояснило, що означає відмітка "Потребує проходження БЗВП" в мобільному додатку "Резерв+". Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі

Як зазначили у відомстві, у деяких користувачів з’явилась відмітка "ВОС-999" в електронному військово-обліковому документі. Це означає, що людина не проходила військову службу або навчальні збори.

Ця норма визначена в Наказі Міноборони №317 на підставі ст. 39 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"

- заявили в відомстві.

Там додали, що це дозволяє державі оцінити кількість військовозобов’язаних, яким необхідно у разі призову на військову службу під час мобілізації або на особливий період. Цим людям також треба пройти курс базової загальновійськової підготовки.

Водночас дана військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень, заявили в Міноборони.

Нагадаємо

Представниця Міністерства оборони України Галина Воловіна розповіла: статус "потребує базової загальновійськової підготовки" зʼявляється, коли в реєстрі відсутня інформація про військову спеціальність людини. Якщо іншу спеціальність не підтверджено, необхідно пройти базовий курс підготовки.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніТехнології
Міністерство оборони України
Україна