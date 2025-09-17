Отметка "Требует прохождения БЗВП" и специальность 999: в Минобороны объяснили, что это значит

Министерство обороны Украины объяснило, что означает отметка "Требует прохождения БЗВП" в мобильном приложении "Резерв+". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как отметили в ведомстве, у некоторых пользователей появилась отметка "ВУС-999" в электронном военно-учетном документе. Это означает, что человек не проходил военную службу или учебные сборы.

Эта норма определена в Приказе Минобороны №317 на основании ст. 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" - заявили в ведомстве.

Там добавили, что это позволяет государству оценить количество военнообязанных, которым необходимо в случае призыва на военную службу во время мобилизации или на особый период. Этим людям также нужно пройти курс базовой общевойсковой подготовки.

В то же время данная военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений, заявили в Минобороны.

Напомним

Представитель Министерства обороны Украины Галина Воловина рассказала: статус "требует базовой общевойсковой подготовки" появляется, когда в реестре отсутствует информация о военной специальности человека. Если другая специальность не подтверждена, необходимо пройти базовый курс подготовки.