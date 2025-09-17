$41.180.06
16:51 • 2100 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
15:01 • 7750 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
12:33 • 15940 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 30112 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 37679 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 37727 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 100907 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 118350 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 53656 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 62795 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Отметка "Требует прохождения БЗВП" и специальность 999: в Минобороны объяснили, что это значит

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Соответствующие отметка и шифр специальности в мобильном приложении "Резерв+" не являются основанием для штрафа или других ограничений.

Отметка "Требует прохождения БЗВП" и специальность 999: в Минобороны объяснили, что это значит

Министерство обороны Украины объяснило, что означает отметка "Требует прохождения БЗВП" в мобильном приложении "Резерв+". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как отметили в ведомстве, у некоторых пользователей появилась отметка "ВУС-999" в электронном военно-учетном документе. Это означает, что человек не проходил военную службу или учебные сборы.

Эта норма определена в Приказе Минобороны №317 на основании ст. 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"

- заявили в ведомстве.

Там добавили, что это позволяет государству оценить количество военнообязанных, которым необходимо в случае призыва на военную службу во время мобилизации или на особый период. Этим людям также нужно пройти курс базовой общевойсковой подготовки.

В то же время данная военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений, заявили в Минобороны.

Напомним

Представитель Министерства обороны Украины Галина Воловина рассказала: статус "требует базовой общевойсковой подготовки" появляется, когда в реестре отсутствует информация о военной специальности человека. Если другая специальность не подтверждена, необходимо пройти базовый курс подготовки.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеТехнологии
Министерство обороны Украины
Украина