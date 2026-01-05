Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы

Вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба подал на рассмотрение Кабмина кандидатуру Игоря Зелинского на должность главы Госавиаслужбы. Очевидно, таким образом он пытается избежать открытого конкурсного отбора, хотя в Кулебы уверяют, что искали лучшую кандидатуру, пишет УНН.

Формально назначение руководителя авиарегулятора без конкурса в условиях военного положения вполне возможно, ведь открытые конкурсы на руководящие должности госслужащих отменили. Но именно время и логика действий вице-премьера вызывают вопросы, потому что уже летом государство планирует возобновить конкурсы на ключевые государственные должности. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении парламента. И в такой конфигурации сценарий с исполняющим обязанности главы Госавиаслужбы автоматически означал бы необходимость проведения полноценного открытого конкурса.

Окно возможностей, которое быстро закрывается

Проведение открытых конкурсов на должности руководителей государственных органов планируется начать уже с 1 июня этого года и продлится оно до 1 сентября. Это означает, что любое временное решение в виде исполняющего обязанности главы Госавиаслужбы неизбежно привело бы к открытому отбору с участием других кандидатов, публичными критериями и конкурсной комиссией.

Очевидно, именно такого сценария пытается избежать Кулеба. Ведь после увольнения главы Госавиаслужбы Александра Бильчука из-за его решения о передаче сопровождения ремонтной документации вертолетов Ми-8МТ(МТВ) компании, связанной с российским ОПК, регулятор временно возглавил его первый заместитель Даниил Меньшиков.

В декабре стало известно, что Кулеба внес на рассмотрение правительства кандидатуру Игоря Зелинского, который до февраля прошлого года был "правой рукой" Бильчука в Госавиаслужбе и которого тот же вице-премьер уволил с должности заместителя главы авиарегулятора. Назначив сейчас Зелинского полноценным руководителем, Кулеба фактически закроет тему конкурса как минимум на несколько лет – до завершения контракта или политических изменений и сохранит свое влияние на службу.

Предохранитель от неудобных вопросов

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, комментируя представление вице-премьера, отметил, что в лице Зелинского правительству предложили лучшую кандидатуру.

"Сегодня Госавиаслужба тоже переживает очень такой нелегкий период, поскольку очень много работы до сих пор есть, но, конечно, при закрытом небе это не очень мотивирует так же персонал, как и всех. Поэтому мы сегодня как раз прорабатываем все кадровые решения, чтобы найти лучших кандидатов, которые у нас имеют опыт вообще работы в авиации, для того, чтобы мы приняли лучшие кадровые решения", - пояснил заместитель Кулебы.

Тихое и быстрое назначение нового руководителя Госавиаслужбы без конкурса позволило бы Зелинскому избежать ряда неудобных вопросов относительно его решений на должности заместителя главы авиарегулятора.

Ведь полноценный конкурс означал бы публичные вопросы кандидатам, анализ их деятельности, в том числе в контексте сотрудничества с подсанкционными структурами, использования документов страны-агрессора и решений, которые могли нанести ущерб обороноспособности.

Уничтожал транспортную авиацию и препятствовал ВСУ?

Как рассказывал УНН ранее, представители украинского авиарынка характеризуют период работы Зелинского на должности заместителя главы Госавиаслужбы (2020–2025 годы) как время системного и целенаправленного уничтожения транспортной авиации. Если в 2016 году в государственном реестре было более 20 самолетов Ил-76, то на начало 2025 года их осталось всего два, да и те не имеют летной годности.

Эксперты указывают, что именно по решениям предыдущего руководства Госавиаслужбы (главы регулятора Александра Бильчука и его заместителя Игоря Зелинского) эти борта были исключены из украинского реестра и фактически перешли под контроль России. В этот период также были приняты регуляторные решения, направленные на создание искусственных препятствий для эксплуатации Ил-76 в Украине, что можно считать подрывом обороноспособности государства.

Кроме того, еще с 1990-х годов можно было эксплуатировать самолеты Ил-76МД без дополнительной бумажной волокиты с их переоформлением между различными ведомствами, в том числе Министерством обороны. В июне 2023 года, когда Зелинский исполнял обязанности главы Госавиаслужбы, после обращений представителей авиарынка и Минобороны, он официально подтвердил отсутствие препятствий для использования транспортных самолетов в интересах Украины.

Впрочем, уже через полгода, в декабре, он передумал, заявив, что Ил-76МД не имеют гражданских сертификатов типа и не могут быть зарегистрированы. Как следствие, использование самолетов для нужд военных, гуманитарных и эвакуационных миссий было заблокировано. Кроме того, это решение привело к простою бортов и дополнительным расходам из бюджета на их содержание.

Стоит отметить, что после незаконной аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс Украина ввела санкции против российского разработчика самолетов Ил-76 ПАО "Ил". То есть любое сотрудничество с этим российским предприятием запрещено.

Несмотря на это, Зелинский выдал десятки сертификатов пересмотра летной годности самолетов на основании решения подсанкционного ПАО "Ил" от июня 2022 года. Фактически таким образом он легализовал использование документов предприятия страны-агрессора, что, по оценкам экспертов, могло принести российской стороне десятки миллионов долларов дохода.

К тому же, Зелинский проигнорировал тот факт, что в Украине есть сертифицированная организация, способная осуществлять соответствующее сопровождение самолетов Ил-76 ПАО "Ил" без привлечения российских подсанкционных компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Как пояснили УНН представители авиарынка, своим решением Зелинский поставил эксплуатантов самолетов Ил-75 перед выбором: либо сотрудничать с российским подсанкционным разработчиком, либо отказываться от использования самолетов.

Необходимое расследование

По мнению юриста Дмитрия Касьяненко, выявленные журналистами факты свидетельствуют о необходимости вмешательства правоохранительных органов в ситуацию.

"Регулятор не имеет права выдавать разрешительные документы, сертификаты или другие акты, если их основанием являются решения или выводы российских компаний, находящихся под санкциями. Санкционный режим означает полный запрет любого прямого или опосредованного сотрудничества, в том числе через документы, экспертизы или "технические обоснования". Выдача разрешения в такой ситуации фактически легализует влияние подсанкционного субъекта через государственный орган Украины. Если такие разрешения выданы, это дает основания говорить об обходе санкций и продолжении фактического взаимодействия с РФ", - пояснил адвокат Дмитрий Касьяненко.

По его словам, действия бывших должностных лиц Госавиаслужбы могут квалифицироваться по ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), если будет выявлен умысел и реальная помощь стране-агрессору, ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью), при условии, что решение принималось вопреки интересам Госавиаслужбы, ст. 367 УК Украины (служебная халатность), если должностные лица "не проверили" санкционные ограничения и процедуры.

"Расследование таких фактов — компетенция СБУ (в части нацбезопасности) и ГБР/НАБУ - в зависимости от субъекта и последствий. Ключевое здесь — не риторика, а документы: кто подписал, на основании чего, был ли подсанкционный цепочка и какой юридический эффект это создало. Именно это определяет ответственность", - подчеркнул юрист.

УНН обратился в Службу безопасности Украины с просьбой прокомментировать указанные факты и сообщить, проверялись ли они. Сейчас редакция ожидает ответа.

Политическая целесообразность против государственных интересов

В таких условиях назначение Зелинского выглядит как способ обезопасить не только конкретную кандидатуру от лишних вопросов общественности, но и всю управленческую конструкцию от тщательного внешнего аудита.

В мирное время подобные кадровые маневры уже вызывали бы вопросы. Но в условиях войны, когда гражданская авиация, оборонные контракты и сертификация авиационной техники имеют прямое влияние на безопасность государства, ставка на непрозрачные назначения выглядит еще более рискованной и требует немедленного вмешательства руководства государства и правоохранительных органов.

Ситуация вокруг назначения главы Госавиаслужбы демонстрирует классический сценарий "успеть до лета". Если открытые конкурсы возобновятся, то маневр для кулуарных назначений фактически исчезнет. Очевидно, именно поэтому Кулеба пытается срочно закрепить Зелинского на должности.