Кабмін звільнив Більчука з посади голови Державіаслужби: хто виконуватиме обов'язки

Олександра Більчука звільнено з посади Голови Державної авіаційної служби України. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів. Про це повдіомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Крім того, відомо, що виконання обов’язків голови Державної авіаційної служби України покладено на Данііла Меньшикова.

Олександр Більчук на початку серпня 2025 року передав супровід ремонтної документації ключових для ЗСУ вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ) компанії AAL Group Ltd. Це рішення було ухвалене попри те, що в Україні існують сертифіковані вітчизняні підприємства, які з 2014 року успішно здійснюють ремонт цих гелікоптерів.

Згодом з'ясувалося, що AAL Group Ltd, зареєстрована в офшорній юрисдикції ОАЕ, має прямі зв'язки з російським ОПК. А як повідомив член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський, кінцевими бенефіціарами AAL Group Ltd є компанія "Вертольоти Росії" з державного концерну "Ростех".

Державна авіаційна служба України надала право на супровід ремонтної документації вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ) компанії AAL Group Ltd. Це рішення ставить під загрозу експлуатацію Ми-8МТ(МТВ) усіма складовими сектору безпеки і оборони. За моєю інформацією, кінцевими бенефіціарами AAL Group Ltd є компанія "Вертольоти Росії". І багато працівників вищого рівня управління цієї компанії мають російські паспорти