Кабмин уволил Бильчука с должности главы Госавиаслужбы: кто будет исполнять обязанности

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Кабинет министров уволил Александра Бильчука с должности Главы Государственной авиационной службы Украины. Исполнение обязанностей возложено на Даниила Меньшикова.

Кабмин уволил Бильчука с должности главы Госавиаслужбы: кто будет исполнять обязанности

Александр Бильчук уволен с должности Главы Государственной авиационной службы Украины. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Уволен: Бильчук Александр Васильевич с должности Главы Государственной авиационной службы Украины

- сообщил Мельничук

Кроме того, известно, что исполнение обязанностей главы Государственной авиационной службы Украины возложено на Даниила Меньшикова.

Напомним

Александр Бильчук в начале августа 2025 года передал сопровождение ремонтной документации ключевых для ВСУ вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd. Это решение было принято несмотря на то, что в Украине существуют сертифицированные отечественные предприятия, которые с 2014 года успешно осуществляют ремонт этих вертолетов.

Впоследствии выяснилось, что AAL Group Ltd, зарегистрированная в оффшорной юрисдикции ОАЭ, имеет прямые связи с российским ОПК. А как сообщил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России" из государственного концерна "Ростех".

Государственная авиационная служба Украины предоставила право на сопровождение ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd. Это решение ставит под угрозу эксплуатацию Ми-8МТ(МТВ) всеми составляющими сектора безопасности и обороны. По моей информации, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России". И многие сотрудники высшего уровня управления этой компании имеют российские паспорта

– Федор Вениславский.

Более того, Транспортное командование Вооруженных сил США USTRANSCOM еще в 2024 году признало AAL Group Ltd непригодной для сотрудничества.

Антонина Туманова

Политика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Александр Бильчук
Федор Вениславский
Вооруженные силы Украины
Ми-8