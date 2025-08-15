Федір Веніславський
Народний депутат України
Федір Володимирович Веніславський народився 16 травня 1969 року в смт Олика Волинської області. Закінчив у 1994 році Українську державну юридичну академію з відзнакою, а у 2000 році захистив дисертацію, ставши кандидатом юридичних наук.
Свою трудову діяльність розпочав у 1986 році робітником колгоспу. З 1987 по 1989 рік проходив військову службу. Після закінчення аспірантури у 1997 році працював асистентом, а з 2003 року доцентом кафедри конституційного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 2019 року є народним депутатом України IX скликання та обіймав посади Представника Президента України у Конституційному Суді (2019-2022) та Представника Президента у Верховній Раді (2022-2023).
1994
Закінчив Українську державну юридичну академію з відзнакою
2000
Захистив дисертацію, здобувши науковий ступінь кандидата юридичних наук
2003
Призначений на посаду доцента кафедри конституційного права України
2014
Очолював Харківську громадську Люстраційну палату
2019
Обраний народним депутатом України IX скликання
2019
Призначений Представником Президента України у Конституційному Суді України
2022
Призначений Представником Президента України у Верховній Раді України
2024
Брав участь у доопрацюванні законопроєкту про мобілізацію, відхиливши норми щодо блокування коштів та обов'язкових електронних повісток