Веніславський про оборонний бюджет: "Виділених коштів менше за реальні потреби сектору безпеки"

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 27091 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 25397 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 20405 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 21170 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 33050 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 22874 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 33020 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 57794 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 38327 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46386 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
54%
757мм
Популярнi новини
Зарплати в окупованому Криму не дотягують до мінімального рівня - ЦНС1 жовтня, 00:01 • 21809 перегляди
Румунія та Україна налагоджують спільне виробництво оборонних безпілотників1 жовтня, 00:55 • 21493 перегляди
Ворог вдарив по найбільшому ринку Харкова: зафіксовано масштабні руйнування - мер1 жовтня, 02:26 • 17700 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 14048 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel08:09 • 11569 перегляди
Публікації
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
06:00 • 27071 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto05:00 • 33026 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 57782 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 38546 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 83866 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Рафаель Гроссі
Дональд Трамп
Федір Веніславський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Донецька область
Миколаївська область
Реклама
УНН Lite
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 14158 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 17608 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 21631 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 31938 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 44233 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Bild
Brent
АК-74

Веніславський про оборонний бюджет: "Виділених коштів менше за реальні потреби сектору безпеки"

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що виділені на оборону України кошти значно менші за реальні потреби сектору безпеки. Парламент підтримує оборонний сектор пріоритетно, шукаючи джерела надходжень до бюджету.

Веніславський про оборонний бюджет: "Виділених коштів менше за реальні потреби сектору безпеки"

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що виділені державою кошти на оборону України значно менші за реальні потреби сектору безпеки та оборони, але парламент робить усе можливе для підтримки армії та правоохоронних органів. Про це він заявив під час інтерв'ю, пише УНН.

Деталі

Під час інтерв’ю журналістка запитала, чи вистачає Україні фінансування на оборону та наскільки виправданою є сума, закладена в державному бюджеті на цей рік. Веніславський дав відповідь.

Сума, яка виділяється на потреби сектору безпеки і оборони протягом усіх років війни, є в рази меншою ніж реальна потреба. Міністерство оборони озвучувало свої потреби, і вони в п’ять разів перевищують те, що закладено в бюджеті. Схожа ситуація, у меншому масштабі, спостерігається і в інших складових сектору безпеки 

– заявив Веніславський.

Депутат підкреслив, що парламент підтримує оборонний сектор пріоритетно та додав, що будь-які зміни, що стосуються фінансування сектору безпеки і оборони, фактично підтримуються конституційною більшістю голосів у Верховній Раді. Але щоб виділяти ці кошти, необхідно знайти джерела надходжень до бюджету. 

Понад чверть ВВП на безпеку та оборону: Марченко на неформальній зустрічі Ради ЄС розповів про бюджет-202620.09.25, 23:25 • 10530 переглядiв

Веніславський додав, що завдяки міжнародній підтримці та зусиллям українських фінансових органів фінансування сектору безпеки поступово зростає.

Цього року ми вже прийняли декілька змін до закону про державний бюджет 2025-го року, і якщо виникне потреба у дофінансуванні, парламент підтримає відповідні ініціативи. На наступний рік ми закладаємо мінімальну можливу потребу нашого сектору безпеки і оборони 

– підкреслив член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Веніславський наголосив, що навіть за обмежених ресурсів Україна продовжує зміцнювати обороноздатність і забезпечувати сектор безпеки необхідними засобами для протидії агресору.

Зеленський затвердив рішення РНБО про оборонний бюджет на 2026 рік: що передбачає20.09.25, 09:36 • 4334 перегляди

Степан Гафтко

Економіка
Федір Веніславський
Рада Європейського Союзу
Рада національної безпеки і оборони України
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна