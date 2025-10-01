Веніславський про оборонний бюджет: "Виділених коштів менше за реальні потреби сектору безпеки"

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що виділені державою кошти на оборону України значно менші за реальні потреби сектору безпеки та оборони, але парламент робить усе можливе для підтримки армії та правоохоронних органів. Про це він заявив під час інтерв'ю, пише УНН.

Під час інтерв’ю журналістка запитала, чи вистачає Україні фінансування на оборону та наскільки виправданою є сума, закладена в державному бюджеті на цей рік. Веніславський дав відповідь.

Сума, яка виділяється на потреби сектору безпеки і оборони протягом усіх років війни, є в рази меншою ніж реальна потреба. Міністерство оборони озвучувало свої потреби, і вони в п’ять разів перевищують те, що закладено в бюджеті. Схожа ситуація, у меншому масштабі, спостерігається і в інших складових сектору безпеки

Депутат підкреслив, що парламент підтримує оборонний сектор пріоритетно та додав, що будь-які зміни, що стосуються фінансування сектору безпеки і оборони, фактично підтримуються конституційною більшістю голосів у Верховній Раді. Але щоб виділяти ці кошти, необхідно знайти джерела надходжень до бюджету.

Понад чверть ВВП на безпеку та оборону: Марченко на неформальній зустрічі Ради ЄС розповів про бюджет-2026

Веніславський додав, що завдяки міжнародній підтримці та зусиллям українських фінансових органів фінансування сектору безпеки поступово зростає.

Цього року ми вже прийняли декілька змін до закону про державний бюджет 2025-го року, і якщо виникне потреба у дофінансуванні, парламент підтримає відповідні ініціативи. На наступний рік ми закладаємо мінімальну можливу потребу нашого сектору безпеки і оборони