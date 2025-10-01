Вениславский об оборонном бюджете: "Выделенных средств меньше реальных потребностей сектора безопасности"
Народный депутат Федор Вениславский заявил, что выделенные на оборону Украины средства значительно меньше реальных потребностей сектора безопасности. Парламент поддерживает оборонный сектор приоритетно, ища источники поступлений в бюджет.
Народный депутат Федор Вениславский заявил, что выделенные государством средства на оборону Украины значительно меньше реальных потребностей сектора безопасности и обороны, но парламент делает все возможное для поддержки армии и правоохранительных органов. Об этом он заявил во время интервью, пишет УНН.
Во время интервью журналистка спросила, хватает ли Украине финансирования на оборону и насколько оправдана сумма, заложенная в государственном бюджете на этот год. Вениславский дал ответ.
Сумма, выделяемая на нужды сектора безопасности и обороны на протяжении всех лет войны, в разы меньше реальной потребности. Министерство обороны озвучивало свои потребности, и они в пять раз превышают то, что заложено в бюджете. Похожая ситуация, в меньшем масштабе, наблюдается и в других составляющих сектора безопасности
Депутат подчеркнул, что парламент поддерживает оборонный сектор приоритетно и добавил, что любые изменения, касающиеся финансирования сектора безопасности и обороны, фактически поддерживаются конституционным большинством голосов в Верховной Раде. Но чтобы выделять эти средства, необходимо найти источники поступлений в бюджет.
Вениславский добавил, что благодаря международной поддержке и усилиям украинских финансовых органов финансирование сектора безопасности постепенно растет.
В этом году мы уже приняли несколько изменений в закон о государственном бюджете 2025 года, и если возникнет потребность в дофинансировании, парламент поддержит соответствующие инициативы. На следующий год мы закладываем минимальную возможную потребность нашего сектора безопасности и обороны
Вениславский подчеркнул, что даже при ограниченных ресурсах Украина продолжает укреплять обороноспособность и обеспечивать сектор безопасности необходимыми средствами для противодействия агрессору.
