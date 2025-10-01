Вениславский об оборонном бюджете: "Выделенных средств меньше реальных потребностей сектора безопасности"

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 26943 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 25264 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 20287 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 21057 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
05:00 • 32856 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 22839 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 32990 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 57689 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 38322 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 46384 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
54%
757мм
Популярные новости
Зарплаты в оккупированном Крыму не дотягивают до минимального уровня - ЦНС1 октября, 00:01 • 21374 просмотра
Румыния и Украина налаживают совместное производство оборонных беспилотников1 октября, 00:55 • 21017 просмотра
Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр1 октября, 02:26 • 17225 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 13327 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel08:09 • 10843 просмотра
публикации
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
06:00 • 26933 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto05:00 • 32840 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 57682 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 38444 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 83768 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Рафаэль Гросси
Дональд Трамп
Федор Вениславский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Донецкая область
Николаевская область
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 14033 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 17575 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 21597 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 31907 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 44202 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Бильд
Нефть марки Brent
АК-74

Вениславский об оборонном бюджете: "Выделенных средств меньше реальных потребностей сектора безопасности"

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что выделенные на оборону Украины средства значительно меньше реальных потребностей сектора безопасности. Парламент поддерживает оборонный сектор приоритетно, ища источники поступлений в бюджет.

Вениславский об оборонном бюджете: "Выделенных средств меньше реальных потребностей сектора безопасности"

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что выделенные государством средства на оборону Украины значительно меньше реальных потребностей сектора безопасности и обороны, но парламент делает все возможное для поддержки армии и правоохранительных органов. Об этом он заявил во время интервью, пишет УНН.

Детали

Во время интервью журналистка спросила, хватает ли Украине финансирования на оборону и насколько оправдана сумма, заложенная в государственном бюджете на этот год. Вениславский дал ответ.

Сумма, выделяемая на нужды сектора безопасности и обороны на протяжении всех лет войны, в разы меньше реальной потребности. Министерство обороны озвучивало свои потребности, и они в пять раз превышают то, что заложено в бюджете. Похожая ситуация, в меньшем масштабе, наблюдается и в других составляющих сектора безопасности 

– заявил Вениславский.

Депутат подчеркнул, что парламент поддерживает оборонный сектор приоритетно и добавил, что любые изменения, касающиеся финансирования сектора безопасности и обороны, фактически поддерживаются конституционным большинством голосов в Верховной Раде. Но чтобы выделять эти средства, необходимо найти источники поступлений в бюджет. 

Более четверти ВВП на безопасность и оборону: Марченко на неформальной встрече Совета ЕС рассказал о бюджете-202620.09.25, 23:25 • 10530 просмотров

Вениславский добавил, что благодаря международной поддержке и усилиям украинских финансовых органов финансирование сектора безопасности постепенно растет.

В этом году мы уже приняли несколько изменений в закон о государственном бюджете 2025 года, и если возникнет потребность в дофинансировании, парламент поддержит соответствующие инициативы. На следующий год мы закладываем минимальную возможную потребность нашего сектора безопасности и обороны 

– подчеркнул член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Вениславский подчеркнул, что даже при ограниченных ресурсах Украина продолжает укреплять обороноспособность и обеспечивать сектор безопасности необходимыми средствами для противодействия агрессору.

Зеленский утвердил решение СНБО об оборонном бюджете на 2026 год: что предусматривает20.09.25, 09:36 • 4334 просмотра

Степан Гафтко

Экономика
Федор Вениславский
Совет Европейского Союза
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина