Вениславский об оборонном бюджете: "Выделенных средств меньше реальных потребностей сектора безопасности"

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что выделенные государством средства на оборону Украины значительно меньше реальных потребностей сектора безопасности и обороны, но парламент делает все возможное для поддержки армии и правоохранительных органов. Об этом он заявил во время интервью, пишет УНН.

Во время интервью журналистка спросила, хватает ли Украине финансирования на оборону и насколько оправдана сумма, заложенная в государственном бюджете на этот год. Вениславский дал ответ.

Сумма, выделяемая на нужды сектора безопасности и обороны на протяжении всех лет войны, в разы меньше реальной потребности. Министерство обороны озвучивало свои потребности, и они в пять раз превышают то, что заложено в бюджете. Похожая ситуация, в меньшем масштабе, наблюдается и в других составляющих сектора безопасности

Депутат подчеркнул, что парламент поддерживает оборонный сектор приоритетно и добавил, что любые изменения, касающиеся финансирования сектора безопасности и обороны, фактически поддерживаются конституционным большинством голосов в Верховной Раде. Но чтобы выделять эти средства, необходимо найти источники поступлений в бюджет.

Вениславский добавил, что благодаря международной поддержке и усилиям украинских финансовых органов финансирование сектора безопасности постепенно растет.

В этом году мы уже приняли несколько изменений в закон о государственном бюджете 2025 года, и если возникнет потребность в дофинансировании, парламент поддержит соответствующие инициативы. На следующий год мы закладываем минимальную возможную потребность нашего сектора безопасности и обороны