Зеленский утвердил решение СНБО об оборонном бюджете на 2026 год: что предусматривает
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по оборонному бюджету на 2026 год. Документ предусматривает финансирование сектора безопасности и обороны не менее объема 2025 года, а также возможность корректировки расходов.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны относительно оборонного бюджета на 2026 год. Документ предусматривает ряд поручений Кабинету министров, а также органам сектора безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе Президента №692/2025 от 19 сентября 2025 года, пишет УНН.
Детали
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 сентября 2025 года "О предложениях к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.
В соответствии с документом, Кабинету министров поручено:
- предусмотреть в законопроекте "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины для сектора безопасности и обороны в объеме не менее объема расходов, предусмотренных бюджетом на 2025 год;
- предусмотреть возможность корректировки в 2026 году объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки;
- принять меры по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования в 2026 году для органов сектора безопасности и обороны на выплату денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- принять в 2026 году меры по обеспечению своевременной и в полном объеме выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели лиц, а также их смерти вследствие ранения, полученного в период военного положения;
- продолжить в 2026 году осуществление мер по привлечению дополнительных источников военно-технической помощи Украине;
- обеспечить в 2026 году выполнение задачи по первоочередному финансированию деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлениям;
- разработать и утвердить до 1 марта 2026 года Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2031 года.
Также органам сектора безопасности и обороны Украины принять в течение 2026 года меры по:
- усилению финансовой дисциплины в сфере управления бюджетными ассигнованиями и обеспечению целевого, эффективного и результативного использования бюджетных средств;
- обеспечению выполнения государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения, погашению дебиторской задолженности и недопущению образования просроченной дебиторской задолженности;
- совершенствованию планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны.
Напомним
В 2026 году Украина планирует потратить 2,8 трлн гривен на национальную безопасность и оборону, из которых 955 млрд гривен пойдут на закупку и производство вооружения. Это составляет треть всех средств, предназначенных на оборону, при этом 60% бюджета будет направлено на оборону до завершения боевых действий.