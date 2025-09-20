$41.250.05
Зеленский утвердил решение СНБО об оборонном бюджете на 2026 год: что предусматривает

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по оборонному бюджету на 2026 год. Документ предусматривает финансирование сектора безопасности и обороны не менее объема 2025 года, а также возможность корректировки расходов.

Зеленский утвердил решение СНБО об оборонном бюджете на 2026 год: что предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны относительно оборонного бюджета на 2026 год. Документ предусматривает ряд поручений Кабинету министров, а также органам сектора безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе Президента №692/2025 от 19 сентября 2025 года, пишет УНН.

Детали

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 сентября 2025 года "О предложениях к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

В соответствии с документом, Кабинету министров поручено:

  • предусмотреть в законопроекте "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины для сектора безопасности и обороны в объеме не менее объема расходов, предусмотренных бюджетом на 2025 год;
    • предусмотреть возможность корректировки в 2026 году объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки;
      • принять меры по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования в 2026 году для органов сектора безопасности и обороны на выплату денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
        • принять в 2026 году меры по обеспечению своевременной и в полном объеме выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели лиц, а также их смерти вследствие ранения, полученного в период военного положения;
          • продолжить в 2026 году осуществление мер по привлечению дополнительных источников военно-технической помощи Украине;
            • обеспечить в 2026 году выполнение задачи по первоочередному финансированию деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлениям;
              • разработать и утвердить до 1 марта 2026 года Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2031 года.

                Также органам сектора безопасности и обороны Украины принять в течение 2026 года меры по:

                • усилению финансовой дисциплины в сфере управления бюджетными ассигнованиями и обеспечению целевого, эффективного и результативного использования бюджетных средств;
                  • обеспечению выполнения государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения, погашению дебиторской задолженности и недопущению образования просроченной дебиторской задолженности;
                    • совершенствованию планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны.

                      Напомним

                      В 2026 году Украина планирует потратить 2,8 трлн гривен на национальную безопасность и оборону, из которых 955 млрд гривен пойдут на закупку и производство вооружения. Это составляет треть всех средств, предназначенных на оборону, при этом 60% бюджета будет направлено на оборону до завершения боевых действий.

                      Павел Башинский

