Третина оборонного бюджету України 2026 року буде спрямована на закупівлю зброї - Підласа
Київ • УНН
У 2026 році Україна планує витратити 2,8 трлн гривень на національну безпеку та оборону, з яких 955 млрд гривень підуть на закупівлю та виробництво озброєння. Це становить третину всіх коштів, призначених на оборону, при цьому 60% бюджету буде спрямовано на оборону до завершення бойових дій.
У 2026 році третина всіх коштів, призначених на оборону, піде на закупівлю зброї. Про це заявила народний депутат голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа, передає УНН з посиланням на партію "Слуга народу".
Деталі
У Верховній Раді представили проєкт державного бюджету на 2026 рік. 2,8 трлн гривень планується витратити на національну безпеку і оборону, а рекордні 955 млрд гривень - на закупівлю та виробництво озброєння.
Це вже п’ятий бюджет повномасштабної війни, і його основним пріоритетом залишається національна безпека та оборона
Вона додала, що всі невійськові видатки залишаються в площині дефіциту державного бюджету. Потреба в міжнародному фінансуванні становитиме $45,5 млрд, з яких $18 млрд є незакритою потребою.
Дана ситуація зберігатиметься до завершення бойових дій, поки близько 60% бюджету буде спрямовуватись на оборону, уточнила Підласа.
Нагадаємо
Міністр фінансів України Сергій Марченко допустив ймовірність перегляду Державного бюджету на 2026 рік через потребу збільшення фінансування сектору безпеки та оборони.