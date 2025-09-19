$41.250.05
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
Третина оборонного бюджету України 2026 року буде спрямована на закупівлю зброї - Підласа

Київ • УНН

У 2026 році Україна планує витратити 2,8 трлн гривень на національну безпеку та оборону, з яких 955 млрд гривень підуть на закупівлю та виробництво озброєння. Це становить третину всіх коштів, призначених на оборону, при цьому 60% бюджету буде спрямовано на оборону до завершення бойових дій.

Третина оборонного бюджету України 2026 року буде спрямована на закупівлю зброї - Підласа

У 2026 році третина всіх коштів, призначених на оборону, піде на закупівлю зброї. Про це заявила народний депутат голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа, передає УНН з посиланням на партію "Слуга народу".

Деталі

У Верховній Раді представили проєкт державного бюджету на 2026 рік. 2,8 трлн гривень планується витратити на національну безпеку і оборону, а рекордні 955 млрд гривень - на закупівлю та виробництво озброєння.

Це вже п’ятий бюджет повномасштабної війни, і його основним пріоритетом залишається національна безпека та оборона

- заявила Підласа.

Вона додала, що всі невійськові видатки залишаються в площині дефіциту державного бюджету. Потреба в міжнародному фінансуванні становитиме $45,5 млрд, з яких $18 млрд є незакритою потребою.

Дана ситуація зберігатиметься до завершення бойових дій, поки близько 60% бюджету буде спрямовуватись на оборону, уточнила Підласа.

Нагадаємо

Міністр фінансів України Сергій Марченко допустив ймовірність перегляду Державного бюджету на 2026 рік через потребу збільшення фінансування сектору безпеки та оборони.

