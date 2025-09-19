Третина оборонного бюджету України 2026 року буде спрямована на закупівлю зброї - Підласа

У 2026 році Україна планує витратити 2,8 трлн гривень на національну безпеку та оборону, з яких 955 млрд гривень підуть на закупівлю та виробництво озброєння. Це становить третину всіх коштів, призначених на оборону, при цьому 60% бюджету буде спрямовано на оборону до завершення бойових дій.