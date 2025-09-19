Треть оборонного бюджета Украины 2026 года будет направлена на закупку оружия - Подласа
Киев • УНН
В 2026 году Украина планирует потратить 2,8 трлн гривен на национальную безопасность и оборону, из которых 955 млрд гривен пойдут на закупку и производство вооружения. Это составляет треть всех средств, предназначенных на оборону, при этом 60% бюджета будет направлено на оборону до завершения боевых действий.
В 2026 году треть всех средств, предназначенных на оборону, пойдет на закупку оружия. Об этом заявила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает УНН со ссылкой на партию "Слуга народа".
Подробности
В Верховной Раде представили проект государственного бюджета на 2026 год. 2,8 трлн гривен планируется потратить на национальную безопасность и оборону, а рекордные 955 млрд гривен - на закупку и производство вооружения.
Это уже пятый бюджет полномасштабной войны, и его основным приоритетом остается национальная безопасность и оборона
Она добавила, что все невоенные расходы остаются в плоскости дефицита государственного бюджета. Потребность в международном финансировании составит $45,5 млрд, из которых $18 млрд являются незакрытой потребностью.
Данная ситуация будет сохраняться до завершения боевых действий, пока около 60% бюджета будет направляться на оборону, уточнила Пидласа.
Напомним
Министр финансов Украины Сергей Марченко допустил вероятность пересмотра Государственного бюджета на 2026 год из-за необходимости увеличения финансирования сектора безопасности и обороны.