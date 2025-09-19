Треть оборонного бюджета Украины 2026 года будет направлена на закупку оружия - Подласа

В 2026 году Украина планирует потратить 2,8 трлн гривен на национальную безопасность и оборону, из которых 955 млрд гривен пойдут на закупку и производство вооружения. Это составляет треть всех средств, предназначенных на оборону, при этом 60% бюджета будет направлено на оборону до завершения боевых действий.