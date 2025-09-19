Уряд допускає перегляд Держбюджету-2025 через додаткову потребу в секторі оборони

В уряді допускають, що потрібно буде ще раз переглянути Держбюджет-2025 рік через потребу у збільшенні ресурсу на сектор безпеки та оборони. Зараз проводяться консультації, шукається оптимальне рішення, яким чином ці видатки будуть спрямовані й коли. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час "Години запитань до уряду" у ВР, передає УНН.

Чи будемо ми звертатися з потребою додатковою на сектор безпеки та оборони? Так, дійсно є така ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки та оборони. Це рішення викликане ситуацією на полі бою, це викликано ситуацією яка складається, тому ми готові й будемо оперативно реагувати не зважаючи на те, що нам іноді доведеться приймати досить складні рішення. Ми зараз проводимо відповідні консультації з представниками сектору, з міністром оборони, з першим віцепрем'єр-міністром, знаходимо оптимальне рішення, яким чином ці видатки будуть спрямовані й коли - розповів Марченко.

Марченко заявив, що Кабмін звернеться до Верховної Ради, як тільки рішення буде готове.

В нас є розуміння яким чином ми будемо закривати цю потребу, в нас є ресурс для того, щоб закрити цю потребу. Залишилося питання, який формат цієї підтримки й часу, коли ми до вас звернемося - стверджує Марченко.

Доповнення

В липні Верховній Раді довелося збільшити видатки на оборону. Видатки на сектор оборони збільшили на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська.

Проте ЗМІ писали, що до кінця цього року Україні не вистачає близько 300 млрд грн на оборонні потреби.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що ціна одного року це 120 млрд доларів. 60 млрд – дає український бюджет, а ще 60 –потрібно знайти на наступний рік.