Уряд допускає перегляд Держбюджету-2025 через додаткову потребу в секторі оборони

$41.250.05
48.780.01
ukenru
08:43 • 5126 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 10851 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 18715 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 31267 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 55504 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 39462 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 48574 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 66755 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28858 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23593 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.6м/с
53%
754мм
Популярнi новини
Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу18 вересня, 23:21 • 34196 перегляди
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків19 вересня, 00:25 • 27957 перегляди
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo05:36 • 7842 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги07:04 • 6292 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto07:55 • 3394 перегляди
Публікації
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 18673 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 41295 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 66735 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 46458 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 46583 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Марченко
Юлія Свириденко
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 15258 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 34765 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 33455 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 33217 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 31339 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Washington Post
M1 Abrams
Шахед-136
FGM-148 Javelin

Уряд допускає перегляд Держбюджету-2025 через додаткову потребу в секторі оборони

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про ймовірність повторного перегляду Держбюджету-2025 для збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Наразі проводяться консультації щодо формату та термінів спрямування додаткових видатків.

Уряд допускає перегляд Держбюджету-2025 через додаткову потребу в секторі оборони

В уряді допускають, що потрібно буде ще раз переглянути Держбюджет-2025 рік через потребу у збільшенні ресурсу на  сектор безпеки та оборони. Зараз проводяться консультації, шукається оптимальне рішення, яким чином ці видатки будуть спрямовані й коли. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час "Години запитань до уряду" у ВР, передає УНН.

Чи будемо ми звертатися з потребою додатковою на сектор безпеки та оборони? Так, дійсно є така ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки та оборони. Це рішення викликане ситуацією на полі бою, це викликано ситуацією яка складається, тому ми готові й будемо оперативно реагувати не зважаючи на те, що нам іноді доведеться приймати досить складні рішення. Ми зараз проводимо відповідні консультації з представниками сектору, з міністром оборони, з першим віцепрем'єр-міністром, знаходимо оптимальне рішення, яким чином ці видатки будуть спрямовані й коли

- розповів Марченко.

Марченко заявив, що Кабмін звернеться до Верховної Ради, як тільки рішення буде готове.

В нас є розуміння яким чином ми будемо закривати цю потребу, в нас є ресурс для того, щоб закрити цю потребу. Залишилося питання, який формат цієї підтримки й часу, коли ми до вас звернемося

- стверджує Марченко.

Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"16.09.25, 13:07 • 104645 переглядiв

Доповнення

В липні Верховній Раді довелося збільшити видатки на оборону. Видатки на сектор оборони збільшили на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська.

Проте ЗМІ писали, що до кінця цього року Україні не вистачає близько 300 млрд грн на оборонні потреби.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що ціна одного року це 120 млрд доларів. 60 млрд – дає український бюджет, а ще 60 –потрібно знайти на наступний рік.

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Сергій Марченко
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна