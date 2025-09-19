$41.250.05
Правительство допускает пересмотр Госбюджета-2025 из-за дополнительной потребности в секторе обороны

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Министр финансов Сергей Марченко заявил о вероятности повторного пересмотра Госбюджета-2025 для увеличения финансирования сектора безопасности и обороны. Сейчас проводятся консультации относительно формата и сроков направления дополнительных расходов.

Правительство допускает пересмотр Госбюджета-2025 из-за дополнительной потребности в секторе обороны

В правительстве допускают, что нужно будет еще раз пересмотреть Госбюджет-2025 год из-за необходимости в увеличении ресурса на сектор безопасности и обороны. Сейчас проводятся консультации, ищется оптимальное решение, каким образом эти расходы будут направлены и когда. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время "Часа вопросов к правительству" в ВР, передает УНН.

Будем ли мы обращаться с дополнительной потребностью на сектор безопасности и обороны? Да, действительно есть такая вероятность, что мы будем вынуждены менять бюджет 2025 года еще раз, увеличивая ресурс сектора безопасности и обороны. Это решение вызвано ситуацией на поле боя, это вызвано складывающейся ситуацией, поэтому мы готовы и будем оперативно реагировать, несмотря на то, что нам иногда придется принимать достаточно сложные решения. Мы сейчас проводим соответствующие консультации с представителями сектора, с министром обороны, с первым вице-премьер-министром, находим оптимальное решение, каким образом эти расходы будут направлены и когда

- рассказал Марченко.

Марченко заявил, что Кабмин обратится в Верховную Раду, как только решение будет готово.

У нас есть понимание, каким образом мы будем закрывать эту потребность, у нас есть ресурс для того, чтобы закрыть эту потребность. Остался вопрос, какой формат этой поддержки и времени, когда мы к вам обратимся

- утверждает Марченко.

Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"16.09.25, 13:07 • 104647 просмотров

Дополнение

В июле Верховной Раде пришлось увеличить расходы на оборону. Расходы на сектор обороны увеличили на 412,3 млрд грн, из которых 115 млрд - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальное - другие потребности войска.

Однако СМИ писали, что до конца этого года Украине не хватает около 300 млрд грн на оборонные нужды.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что цена одного года это 120 млрд долларов. 60 млрд – дает украинский бюджет, а еще 60 – нужно найти на следующий год.

Анна Мурашко

ЭкономикаПолитика
Сергей Марченко
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина