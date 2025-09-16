Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"

Комментируя представленный вчера, 15 сентября, Госбюджет на 2026 год, экономист Олег Пендзин отметил, что главный вопрос, где найти 120 млрд долл. необходимых на оборону. Эксперт отметил УНН, что нардепам придется "жонглировать" цифрами, указанными в проекте Бюджета-2026.

Пендзин напомнил, что на днях министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украине не хватает 16 млрд евро для того, чтобы покрыть дефицит Госбюджета-2026.

"Мы услышали от наших, что мы закладываем в бюджет 2,8 триллиона грн – это 60 млрд долл. на безопасность и оборону и нам нужно еще 60 млрд от наших партнеров на безопасность и оборону. То есть, чтобы мы на войну потратили 120 млрд долл. Мы на сегодня воюем в долг, мы живем в долг. Если нам не дадут в долг, то ситуация будет чрезвычайно тяжелая. Поэтому, когда мы с вами говорим, как поделить средства, которые написаны в бюджете, то давайте сначала выясним сколько тех денег физически есть. Поэтому, как по мне, главный вопрос и он будет точно: Откуда взять этих еще 16 млрд на социалку? Даст ли нам МВФ сейчас деньги? Будет ли МВФ начинать с Украиной новую программу? Или мы останемся в старой, где уже не осталось средств?", - заявил Пендзин в комментарии УНН.

То есть, по словам экономиста, вопрос, где найти средства, заложенные в Госбюджете на 2026 год.

"То есть главный вопрос не как мы поделим то, что сами себе нарисовали на листочке. Главный вопрос, как мы эту цифру, которую нарисовали на листочке, соберем. Потому что делить желательно то, что есть, а не то, что мы себе сами нафантазировали", - подчеркнул Пендзин.

Эксперт считает, что нардепам придется "жонглировать" цифрами, указанными в проекте Бюджета-2026.

"По результатам все эти жонглирования закончатся тем, что они будут "вытягивать ноги" по физическим наличиям средств", - добавил Пендзин.

Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП

Нардеп, глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа на днях сообщала, что не менее 120 млрд долл. нужно на оборону в 2026 году.

"Эта сумма включает деньги государственного бюджета Украины (60 млрд долл.) и военные поставки оружия и боеприпасов через платформу "Рамштайн", PURL, SAFE, Датскую модель и другие (60 млрд долл). 120 млрд долл. – это амбициозная цель, как с точки зрения военной помощи в натуральной форме, так и для бюджета Украины", - заявляла Пидласа.

Какие шансы получить помощь от МВФ

Пендзин отметил, что дискуссия с МВФ продолжается. "Международный валютный фонд настаивает, что в 2026 году войны уже не будет. Пока что насколько мне известно убедить его не удалось…Если война закончится, то там абсолютно иные расходы должны быть в первую очередь на восстановление, а не на войну и это полностью должно менять Государственный бюджет", - сказал эксперт.

Миссия МВФ завершила работу в Украине: Минфин подвел итоги

Что предусматривает Госбюджет-2026

В 2026 году общий объем расходов и предоставления кредитов государственного бюджета составит 4,8 трлн гривен, что на более чем 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году (с учетом изменений).

Доходы общего фонда государственного бюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд гривен (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд гривен больше показателя 2025 года с учетом изменений.

Премьер-министр Юлия Свириденко указывала, что потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн.

Главный приоритет Госбюджета-2026 – это оборона и безопасность, на которую планируют выделить – 2 805,8 млрд грн, 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году с изменениями), а именно:

• 2 355,4 млрд грн – средства общего фонда,

• 220,4 млрд грн – средства специального фонда, в т.ч. 125,3 млрд грн от военного НДФЛ,

• 200 млрд грн – резерв (140,0 млрд грн – общий фонд, 60,0 млрд грн – спецфонд),

• 30 млрд грн – государственные гарантии.

Госбюджет-2026: где планируют брать средства

Так, доходы бюджета прогнозируются на уровне 2,89 трлн грн, что на 446,8 млрд гривен больше, чем в прошлом году.

Основные прогнозируемые источники роста:

• доходы от "детенизации" - 60 млрд гривен от превышения совокупных доходов таможни;

• новые налоги и сборы, в частности "налог на OLX" (ожидается 14 млрд грн), акциз на сладкие напитки (8,5 млрд грн);

• улучшение администрирования налогов и взыскания долгов (26 млрд грн).

Бюджет-2026: правительство планирует привлечь более 22 млрд гривен от налога на OLX и введения "акциза на сладкую воду"

Однако этих поступлений очевидно, что не хватит. Расходы 2026 года составят 4,8 трлн гривен, а дефицит прогнозируется на уровне до 18,4 % ВВП (-3,9 процентных пункта к 2025 году).

Однако этих поступлений явно не хватает: расходы 2026 года составят 4,751 трлн. Дефицит составит рекордные 2,429 трлн грн или 18,4% ВВП.

Проблемы с финансированием безопасности и обороны в 2025 году

В июле Верховной Раде пришлось увеличить расходы на оборону. Расходы на сектор обороны увеличили на 412,3 млрд грн, из которых 115 млрд - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальное - другие потребности войска.

Однако СМИ писали, что до конца этого года Украине не хватает около 300 млрд грн на оборонные нужды.