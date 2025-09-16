Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"

Коментуючи презентований вчора, 15 вересня Держбюджет на 2026 рік, економіст Олег Пендзин зауважив, що головне питання, де знайти 120 млрд дол. необхідних на оборону. Експерт зауважив УНН, що нардепам доведеться "жонглювати" цифрами, які вказані в проєкті Бюджету-2026.

Пендзин нагадав, що днями міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україні не вистачає 16 млрд євро для того, щоб покрити дефіцит Держбюджету-2026.

"Ми почули від наших, що ми закладаємо в бюджет 2,8 трильйона грн – це 60 млрд дол. на безпеку та оборону й нам потрібно ще 60 млрд від наших партнерів на безпеку та оборону. Тобто, щоб ми на війну витратили 120 млрд дол. Ми на сьогодні воюємо в борг, ми живемо в борг. Якщо нам не дадуть в борг, то ситуація буде надзвичайно важка. Тому, коли ми з вами говоримо, як поділити кошти, які написані в бюджеті, то давайте спочатку з'ясуємо скільки тих грошей фізично є. Тому, як на мене, головне питання і воно буде точно: Звідки взяти отих ще 16 млрд на соціалку? Чи дасть нам МВФ зараз гроші? Чи буде МВФ започатковувати з Україною нову програму? Чи ми залишимось в старій, де вже не залишилося коштів?", - заявив Пендзин в коментарі УНН.

Тобто, за словами економіста, питання, де знайти кошти, які закладені в Держбюджеті на 2026 рік.

"Тобто головне питання не як ми поділимо те, що самі собі намалювали на листочку. Головне питання, як ми оту цифру, яку намалювали на листочку, зберемо. Тому що ділити бажано те, що є, а не те, що ми собі самі намріяли", - наголосив Пендзин.

Експерт вважає, що нардепам доведеться "жонглювати" цифрами, які вказані в проєкті Бюджету-2026.

"За результатом всі ті жонглювання закінчаться тим, що вони будуть "витягати ноги" по фізичних наявностях коштів", - додав Пендзин.

Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП

Нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа днями повідомляла, що щонайменше 120 млрд дол. потрібно на оборону у 2026 році.

"Ця сума включає гроші державного бюджету України (60 млрд дол.) та військові поставки зброї та боєприпасів через платформу "Рамштайн", PURL, SAFE, Данську модель та інші (60 млрд дол). 120 млрд дол. – це амбітна мета, як з точки зору військової допомоги у натуральній формі, так і для бюджету України", - заявляла Підласа.

Які шанси отримати допомогу від МВФ

Пендзин зазначив, що дискусія з МВФ продовжується. "Міжнародний валютний фонд наполягає, що у 2026 році війни вже не буде. Поки що наскільки мені відомо переконати його не вдалось…Якщо війна закінчиться, то там абсолютно інакші видатки мають бути в першу чергу на відновлення, а не на війну й це повністю має міняти Державний бюджет", - сказав експерт.

Місія МВФ завершила роботу в Україні: Мінфін підбив підсумки

Що передбачає Держбюджету-2026

У 2026 році загальний обсяг видатків та надання кредитів державного бюджету становитиме 4,8 трлн гривень, що на понад 415 млрд гривень більше, ніж у 2025 році (з урахуванням змін).

Доходи загального фонду державного бюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2 трлн 826,5 млрд гривень (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд гривень більше показника 2025 року з урахуванням змін.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко вказувала, що потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Головний пріоритет Держбюджету-2026 – це оборона та безпека на яку планують виділити – 2 805,8 млрд грн, 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року зі змінами), а саме:

• 2 355,4 млрд грн – кошти загального фонду,

• 220,4 млрд грн – кошти спеціального фонду, у т.ч. 125,3 млрд грн від військового ПДФО,

• 200 млрд грн – резерв (140,0 млрд грн – загальний фонд, 60,0 млрд грн – спецфонд),

• 30 млрд грн – державні гарантії.

Держбюджет-2026: де планують брати кошти

Так, доходи бюджету прогнозуються на рівні 2,89 трлн грн, що на 446,8 млрд гривень більше ніж торік.

Основні прогнозовані джерела зростання:

• доходи від "детінізації" - 60 млрд гривень від перевищення сукупних доходів митниці;

• нові податки й збори, зокрема "податок на OLX" (очікується 14 млрд грн), акциз на солодкі напої (8,5 млрд грн);

• поліпшення адміністрування податків й стягнення боргів (26 млрд грн).

Бюджет-2026: уряд планує залучити понад 22 млрд гривень від податку на OLX” та введення “акцизу на солодку воду”

Проте цих надходжень очевидно, що не вистачить. Видатки 2026 року становитимуть 4,8 трлн гривень, а дефіцит прогнозується на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року).

Проблеми з фінансуванням безпеки та оборони у 2025 році

В липні Верховній Раді довелося збільшити видатки на оборону. Видатки на сектор оборони збільшили на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська.

Проте ЗМІ писали, що до кінця цього року Україні не вистачає близько 300 млрд грн на оборонні потреби.