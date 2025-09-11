$41.210.09
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Місія МВФ завершила роботу в Україні: Мінфін підбив підсумки

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Міністерство фінансів, НБУ та МВФ обговорили виконання програми EFF та бюджетні плани. МВФ відзначив ефективність роботи України, а Сергій Марченко подякував за підтримку.

Місія МВФ завершила роботу в Україні: Мінфін підбив підсумки

Міністерство фінансів України, Національний банк та експерти МВФ завершили обговорення виконання програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Зустрічі тривали з 3 по 10 вересня. Про це повідомляє Мінфін, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що сторони обговорювали стан виконання держбюджету 2025 та показники проєкту бюджету на 2026 рік, середньострокове бюджетне планування та передбачені програмою структурні реформи.

Експерти МВФ вчергове відзначили ефективну роботу Уряду України в реалізації програми EFF та підтримці фінансової стабільності країни.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що Україна вже успішно пройшла рекордні вісім переглядів за програмою. Він подякував МВФ за постійну підтримку.

"Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів за програмою. Вдячний МВФ за незмінну експертну та фінансову підтримку. Водночас активні бойові дії тривають, планування Державного бюджету України на наступний рік відбувається в умовах високої невизначеності. Протягом тижня разом із експертами МВФ обговорювали потребу в підготовці нової програми фінансової співпраці, яка краще відповідатиме поточним та середньостроковим пріоритетам України. Очікуємо на продовження тісного діалогу в найближчі тижні, щоб узгодити подальші кроки", – зазначив Сергій Марченко за підсумками зустрічей.

Нагадаємо

3 вересня місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала візит до Києва, провівши експертні зустрічі з НБУ. Обговорено макроекономічну ситуацію, інфляцію, резерви та валютний ринок.

6 вересня Міністр оборони України зустрівся з делегацією МВФ. Обговорено джерела фінансування та потреби на 2025-2026 роки.

9 вересня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства зустрілося з місією МВФ. Обговорено фінансові потреби України та реформи для подальшої співпраці, включаючи приватизацію та детінізацію економіки.

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Міжнародний валютний фонд
Сергій Марченко
Міністерство фінансів України
Національний банк України
Україна