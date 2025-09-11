Місія МВФ завершила роботу в Україні: Мінфін підбив підсумки
Київ • УНН
Міністерство фінансів, НБУ та МВФ обговорили виконання програми EFF та бюджетні плани. МВФ відзначив ефективність роботи України, а Сергій Марченко подякував за підтримку.
Міністерство фінансів України, Національний банк та експерти МВФ завершили обговорення виконання програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Зустрічі тривали з 3 по 10 вересня. Про це повідомляє Мінфін, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що сторони обговорювали стан виконання держбюджету 2025 та показники проєкту бюджету на 2026 рік, середньострокове бюджетне планування та передбачені програмою структурні реформи.
Експерти МВФ вчергове відзначили ефективну роботу Уряду України в реалізації програми EFF та підтримці фінансової стабільності країни.
Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що Україна вже успішно пройшла рекордні вісім переглядів за програмою. Він подякував МВФ за постійну підтримку.
"Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів за програмою. Вдячний МВФ за незмінну експертну та фінансову підтримку. Водночас активні бойові дії тривають, планування Державного бюджету України на наступний рік відбувається в умовах високої невизначеності. Протягом тижня разом із експертами МВФ обговорювали потребу в підготовці нової програми фінансової співпраці, яка краще відповідатиме поточним та середньостроковим пріоритетам України. Очікуємо на продовження тісного діалогу в найближчі тижні, щоб узгодити подальші кроки", – зазначив Сергій Марченко за підсумками зустрічей.
Нагадаємо
3 вересня місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала візит до Києва, провівши експертні зустрічі з НБУ. Обговорено макроекономічну ситуацію, інфляцію, резерви та валютний ринок.
6 вересня Міністр оборони України зустрівся з делегацією МВФ. Обговорено джерела фінансування та потреби на 2025-2026 роки.
9 вересня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства зустрілося з місією МВФ. Обговорено фінансові потреби України та реформи для подальшої співпраці, включаючи приватизацію та детінізацію економіки.