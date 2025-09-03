$41.360.01
Ексклюзив
12:08 • 544 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 4086 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 9700 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 13886 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 14874 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 19435 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 29473 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 28259 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 83333 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105244 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
Місія МВФ розпочала роботу в Києві: які зустрічі вже відбулися та що ще у програмі

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала візит до Києва, провівши експертні зустрічі з НБУ. Обговорено макроекономічну ситуацію, інфляцію, резерви та валютний ринок.

Місія МВФ розпочала роботу в Києві: які зустрічі вже відбулися та що ще у програмі

Місія МВФ на чолі з керівником місії в Україні Гевіном Греєм розпочала свій робочий візит до Києва, відбулися перші експертні зустрічі, передає УНН із посиланням на НБУ.

Деталі

Як зазначено у повідомленні, представники МВФ провели перші експертні зустрічі з керівництвом та фахівцями Національного банку України.

Учасники обговорили поточну макроекономічну ситуацію, зокрема інфляційну динаміку, стан міжнародних резервів, стійкість валютного ринку. Також окреслили актуальні ризики для макроекономічного прогнозу 

- повідомили у НБУ.

Додамо

Крім того, як повідомили у Нацбанку, упродовж роботи місії заплановані експертні дискусії щодо фінансових потреб України на 2026 рік, кредитно-грошової та валютної політики, стану фінансового сектору та прогресу у впровадженні структурних реформ. Окремий напрям питань обговорення – проміжні результати виконання поточної програми EFF та її перспективи.

Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні03.09.25, 14:49 • 4084 перегляди

Нагадаємо

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. Вона працюватиме в Україні протягом наступного тижня.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Міжнародний валютний фонд
Національний банк України
Україна
Київ