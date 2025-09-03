Місія МВФ розпочала роботу в Києві: які зустрічі вже відбулися та що ще у програмі
Київ • УНН
Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала візит до Києва, провівши експертні зустрічі з НБУ. Обговорено макроекономічну ситуацію, інфляцію, резерви та валютний ринок.
Місія МВФ на чолі з керівником місії в Україні Гевіном Греєм розпочала свій робочий візит до Києва, відбулися перші експертні зустрічі, передає УНН із посиланням на НБУ.
Деталі
Як зазначено у повідомленні, представники МВФ провели перші експертні зустрічі з керівництвом та фахівцями Національного банку України.
Учасники обговорили поточну макроекономічну ситуацію, зокрема інфляційну динаміку, стан міжнародних резервів, стійкість валютного ринку. Також окреслили актуальні ризики для макроекономічного прогнозу
Додамо
Крім того, як повідомили у Нацбанку, упродовж роботи місії заплановані експертні дискусії щодо фінансових потреб України на 2026 рік, кредитно-грошової та валютної політики, стану фінансового сектору та прогресу у впровадженні структурних реформ. Окремий напрям питань обговорення – проміжні результати виконання поточної програми EFF та її перспективи.
Нагадаємо
До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. Вона працюватиме в Україні протягом наступного тижня.