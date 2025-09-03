$41.360.01
Ексклюзив
11:49 • 1908 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 8494 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 13114 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 14372 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 19083 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 28864 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 27725 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 82859 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105141 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 148701 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні

Київ • УНН

 • 1950 перегляди

До Києва прибула місія МВФ для переговорів щодо фінансової підтримки України. Економіст Андрій Новак очікує продовження або збільшення фінансування через військові витрати.

Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні

До Києва прибули представники Міжнародного валютного фонду, яка працюватиме в українській столиці протягом найближчих днів. Якої фінансової підтримки очікує Україна від цієї місії і на що може сподіватися - журналісту УНН пояснив економіст Андрій Новак.

Місія МВФ у Києві

Коли в Україну приїздить місія Міжнародного валютного фонду, то робить вона це, безумовно, не просто для прогулянки. На цих переговорах вирішуватимуться питання про продовження або збільшення фінансової підтримки України. Це відбуватимуться з розумінням того, що Україна і далі веде жорстоку війну, яку росія розв'язала проти України. На жаль, інтенсивність боїв не зменшилась і навіть збільшилась. Це вимагає від України збільшення витрат на оборону

- повідомив Новак.

Економіст зазначив, що головною темою переговорів буде продовження фінансування. Він також висловив переконання, що Україна проситиме його збільшити  через великі витрати на оборону.

Основним предметом переговорів будуть щонайменше продовження фінансування України по існуючій програмі між Україною та МВФ. Але я впевнений, що українська влада виступатиме з проханням збільшити це фінансування у зв'язку із збільшенням інтенсивності бойових дій

- додав Андрій Новак.

Зеленський обговорив з головою МВФ нову програму фінансової допомоги Україні07.08.25, 19:40 • 5759 переглядiв

Новак також додав, що наразі немає можливості передбачити, про яку суму буде йти мова. Так само не відомо, чи йтиметься про нову програму фінансування чи розширення вже існуючої.

Станом на зараз не видно якихось анонсів з конкретними сумами. Гадаю, що в процесі переговорів, можливо сьогодні до кінця дня, хтось або з української сторони, або зі сторони МВФ, озвучить якісь суми. Або нову програму, або розширення існуючої програми. Тоді можна буде зорієнтуватися про які суми та які періоди часу йде мову

- пояснив експерт.

Він також висловив оптимістичну думку, що оскільки представники МВФ прибули до Києва, то якесь рішення буде знайдене. Для відмови в допомозі немає необхідності їхати до Києва.

Для того, щоб дати негативну відповідь не потрібно приїздити в Україну, це можна зробити і онлайн. Тому я впевнений, що якщо місія приїхала в Україну, то це не прогулянка і не для того, щоб просто Україні відмовити

- пояснив Новак.

Також Андрій новак висловив сподівання, що вже конкретна інформація про результати роботи цієї місії МВФ стануть відомі вже до кінця тижня.

Зазвичай робота місії МВФ в Україні триває декілька днів. Два, три, інколи чотири дні. Тож ми можемо розраховувати, що до кінця цього тижня ми матимем конкретну інформацію про результати роботи цієї місії та наслідки для України

- підсумував він.

У разі продовження бойових дій у 2026 році Україна потребуватиме 45 мільярдів доларів - Мінфін18.08.25, 13:35 • 3922 перегляди

Нагадаємо 

1 липня Міжнародний валютний фонд спрямував Україні 500 млн дол. чергового траншу за програмою співпраці EFF після нового перегляду

Пізніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомляла про ймовірне звернення України за додатковим фінансуванням до МВФ, оскільки міжнародні донори виділили лише половину необхідних коштів. 

Павло Зінченко

