Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні

До Києва прибули представники Міжнародного валютного фонду, яка працюватиме в українській столиці протягом найближчих днів. Якої фінансової підтримки очікує Україна від цієї місії і на що може сподіватися - журналісту УНН пояснив економіст Андрій Новак.

Місія МВФ у Києві

Коли в Україну приїздить місія Міжнародного валютного фонду, то робить вона це, безумовно, не просто для прогулянки. На цих переговорах вирішуватимуться питання про продовження або збільшення фінансової підтримки України. Це відбуватимуться з розумінням того, що Україна і далі веде жорстоку війну, яку росія розв'язала проти України. На жаль, інтенсивність боїв не зменшилась і навіть збільшилась. Це вимагає від України збільшення витрат на оборону - повідомив Новак.

Економіст зазначив, що головною темою переговорів буде продовження фінансування. Він також висловив переконання, що Україна проситиме його збільшити через великі витрати на оборону.

Основним предметом переговорів будуть щонайменше продовження фінансування України по існуючій програмі між Україною та МВФ. Але я впевнений, що українська влада виступатиме з проханням збільшити це фінансування у зв'язку із збільшенням інтенсивності бойових дій - додав Андрій Новак.

Новак також додав, що наразі немає можливості передбачити, про яку суму буде йти мова. Так само не відомо, чи йтиметься про нову програму фінансування чи розширення вже існуючої.

Станом на зараз не видно якихось анонсів з конкретними сумами. Гадаю, що в процесі переговорів, можливо сьогодні до кінця дня, хтось або з української сторони, або зі сторони МВФ, озвучить якісь суми. Або нову програму, або розширення існуючої програми. Тоді можна буде зорієнтуватися про які суми та які періоди часу йде мову - пояснив експерт.

Він також висловив оптимістичну думку, що оскільки представники МВФ прибули до Києва, то якесь рішення буде знайдене. Для відмови в допомозі немає необхідності їхати до Києва.

Для того, щоб дати негативну відповідь не потрібно приїздити в Україну, це можна зробити і онлайн. Тому я впевнений, що якщо місія приїхала в Україну, то це не прогулянка і не для того, щоб просто Україні відмовити - пояснив Новак.

Також Андрій новак висловив сподівання, що вже конкретна інформація про результати роботи цієї місії МВФ стануть відомі вже до кінця тижня.

Зазвичай робота місії МВФ в Україні триває декілька днів. Два, три, інколи чотири дні. Тож ми можемо розраховувати, що до кінця цього тижня ми матимем конкретну інформацію про результати роботи цієї місії та наслідки для України - підсумував він.

Нагадаємо

1 липня Міжнародний валютний фонд спрямував Україні 500 млн дол. чергового траншу за програмою співпраці EFF після нового перегляду

Пізніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомляла про ймовірне звернення України за додатковим фінансуванням до МВФ, оскільки міжнародні донори виділили лише половину необхідних коштів.