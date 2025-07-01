Україна отримала новий транш на $500 млн від МВФ

Міжнародний валютний фонд спрямував Україні 500 млн дол. чергового траншу за програмою співпраці EFF після нового перегляду, повідомив у вівторок Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережах, пише УНН.

Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду - 500 млн доларів - на покриття пріоритетних бюджетних потреб - написав Шмигаль.

З його слів, це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF.

"Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів", - зазначив Прем'єр.

Він вказав на "постійну системну підтримку" МВФ, "завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави".

МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль