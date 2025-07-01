Україна отримала новий транш на $500 млн від МВФ
Київ • УНН
Україна отримала дев'ятий транш від МВФ у розмірі 500 мільйонів доларів для покриття пріоритетних бюджетних потреб. Це результат успішного восьмого перегляду програми співпраці EFF, збільшивши загальну суму допомоги до 10,6 мільярдів доларів.
Міжнародний валютний фонд спрямував Україні 500 млн дол. чергового траншу за програмою співпраці EFF після нового перегляду, повідомив у вівторок Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережах, пише УНН.
Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду - 500 млн доларів - на покриття пріоритетних бюджетних потреб
З його слів, це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF.
"Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів", - зазначив Прем'єр.
Він вказав на "постійну системну підтримку" МВФ, "завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави".
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль30.06.25, 22:06 • 40444 перегляди