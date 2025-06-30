МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
Київ • УНН
Виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною. Україна незабаром отримає дев’ятий транш обсягом 500 млн доларів, кошти спрямують на покриття пріоритетних бюджетних видатків.
Виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і додав - невдовзі надійде дев’ятий транш обсягом 500 млн доларів, передає УНН.
Незабаром отримаємо дев’ятий транш від Фонду обсягом 500 млн доларів. Кошти спрямуємо на покриття пріоритетних бюджетних видатків
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Як повідомив прем'єр, за програмою EFF до України вже надійшло понад 10 млрд доларів. Це важливий внесок у збереження нашої стійкості та макрофінансової стабільності.
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Вдячний Міжнародному валютному фонду за незмінну солідарність та підтримку. Спільно та скоординовано працюємо для перемоги, відбудови і зростання - резюмував Шмигаль.
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