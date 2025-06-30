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МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль
19:06 • 987 просмотра
МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль
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МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. Украина вскоре получит девятый транш объемом 500 млн долларов, средства будут направлены на покрытие приоритетных бюджетных расходов.

МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль

Исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и добавил - вскоре поступит девятый транш объемом 500 млн долларов, передает УНН.

Вскоре получим девятый транш от Фонда объемом 500 млн долларов. Средства направим на покрытие приоритетных бюджетных расходов 

- сообщил Шмыгаль.

Добавим

Как сообщил премьер, по программе EFF в Украину уже поступило более 10 млрд долларов. Это важный вклад в сохранение нашей устойчивости и макрофинансовой стабильности.

Украинская делегация в Вашингтоне: МВФ будет оставаться с Украиной независимо от ситуации в сфере безопасности04.06.25, 03:48 • 3328 просмотров

Благодарен Международному валютному фонду за неизменную солидарность и поддержку. Совместно и скоординированно работаем для победы, восстановления и роста - резюмировал Шмыгаль.

Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по 8-му пересмотру программы EFF29.05.25, 17:33 • 3106 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономика
Украина
Денис Шмыгаль
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