МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль

Исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и добавил - вскоре поступит девятый транш объемом 500 млн долларов, передает УНН.

Вскоре получим девятый транш от Фонда объемом 500 млн долларов. Средства направим на покрытие приоритетных бюджетных расходов - сообщил Шмыгаль.

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Как сообщил премьер, по программе EFF в Украину уже поступило более 10 млрд долларов. Это важный вклад в сохранение нашей устойчивости и макрофинансовой стабильности.

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Благодарен Международному валютному фонду за неизменную солидарность и поддержку. Совместно и скоординированно работаем для победы, восстановления и роста - резюмировал Шмыгаль.

Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по 8-му пересмотру программы EFF