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Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по 8-му пересмотру программы EFF

Киев • УНН

 • 148 просмотра

МВФ достиг соглашения с Украиной по восьмому пересмотру программы EFF, что позволит выделить 0,5 млрд долл. Общая сумма выплат достигнет 10,65 млрд долл.

Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по 8-му пересмотру программы EFF

Миссия МВФ по восьмому пересмотру программы "Механизм расширенного финансирования" с Украиной, работавшая в Киеве 20-27 мая, завершилась. Результат – достигнуто соглашение на уровне персонала (SLA). Об этом сообщает МВФ, пишет УНН.

Детали

Делегация Международного валютного фонда (МВФ) под руководством господина Гэвина Грэя провела переговоры с украинскими властями в Киеве, Украина, с 20 по 27 мая относительно Восьмого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF). По завершении обсуждений господин Грэй сделал следующее заявление:

"Сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне экспертов относительно Восьмого пересмотра программы EFF, которая подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ. Ожидается, что вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета в ближайшие недели".

Отмечается, что после этого Украина получит доступ к финансированию объемом около 0,5 млрд долл. США, а общая сумма выплат по программе достигнет 10,65 млрд долл. США.

Общий размер программы остается неизменным (15,5 млрд долл. США).

Подчеркивается, что показатели выполнения программы остаются высокими. Все количественные критерии эффективности по состоянию на конец марта этого года достигнуты. Также достигнуты договоренности относительно мер политики и реформ, направленных на поддержку макроэкономической стабильности.

Напомним

Работу по очередному пересмотру программы EFF для Украины миссия МВФ начала 20 мая.

Справка

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием объемом около 15,5 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ). 

Программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая в настоящее время составляет около 148,8 млрд долларов США на 2023-2027 годы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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