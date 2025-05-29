Україна та мвф досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів
13:16 • 29470 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

10:11 • 42635 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

29 травня, 08:40 • 66706 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
29 травня, 08:12 • 60118 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 109160 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 81451 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 112665 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 108500 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 113443 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 101603 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.5м/с
61%
744мм
Популярнi новини

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 70940 перегляди

У Газі голодні люди штурмували склад ООН: є загиблі - BBC

29 травня, 07:16 • 12443 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 62803 перегляди

Посольство спростувало інформацію про скорочення візиту Зеленського до Берліна через ситуацію на Сумщині

29 травня, 07:57 • 27808 перегляди

Порноскандал з відео з OnlyFans спровокував відставку у політикумі Фінляндії

09:56 • 14551 перегляди
Публікації

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

13:16 • 29470 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 109160 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 166996 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 243982 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 254591 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Андрій Сибіга

Лісовий Оксен Васильович

Віталій Кличко

Роберт Ф. Кеннеді-молодший

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Харківська область

Київ

Європа

Нідерланди

Канада

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 63218 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 71360 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 95990 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 155171 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 92840 перегляди
Актуальне

Facebook

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Хірургічна система Da Vinci

TikTok

Україна та мвф досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

Київ • УНН

 • 530 перегляди

МВФ досяг угоди з Україною щодо восьмого перегляду програми EFF, що дозволить виділити 0,5 млрд дол. Загальна сума виплат сягне 10,65 млрд дол.

Україна та мвф досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

Місія МВФ щодо восьмого перегляду програми "Механізм розширеного фінансування" з Україною, що працювала в Києві 20-27 травня, завершилась. Результат – досягнуто угоди на рівні персоналу (SLA). Про це повідомляє МВФ, пише УНН.

Деталі

Делегація Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом пана Ґевіна Ґрея провела переговори з українською владою в Києві, Україна, з 20 по 27 травня щодо Восьмого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF). По завершенні обговорень пан Ґрей зробив таку заяву:

"Співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні експертів щодо Восьмого перегляду програми EFF, яка підлягає затвердженню Виконавчою радою МВФ. Очікується, що питання буде винесено на розгляд Ради у найближчі тижні".

Зазначається, що після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом близько 0,5 млрд дол. США, а загальна сума виплат за програмою сягне 10,65 млрд дол. США.

Загальний розмір програми залишається незмінним (15,5 млрд дол. США).

Підкреслюється, що показники виконання програми залишаються високими. Всі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня цього року досягнуто. Також досягнуто домовленостей щодо заходів політики і реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності.

Нагадаємо

Роботу щодо чергового перегляду програми EFF для України місія МВФ почала 20 травня.

Довідково

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням обсягом близько 15,5 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ). 

Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько 148,8 млрд доларів США на 2023-2027 роки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Україна
Brent
$63.48
Bitcoin
$107,594.00
S&P 500
$5,924.70
Tesla
$364.28
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,335.10
Ethereum
$2,660.50