Україна та мвф досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

Місія МВФ щодо восьмого перегляду програми "Механізм розширеного фінансування" з Україною, що працювала в Києві 20-27 травня, завершилась. Результат – досягнуто угоди на рівні персоналу (SLA). Про це повідомляє МВФ, пише УНН.

Деталі

Делегація Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом пана Ґевіна Ґрея провела переговори з українською владою в Києві, Україна, з 20 по 27 травня щодо Восьмого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF). По завершенні обговорень пан Ґрей зробив таку заяву:

"Співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні експертів щодо Восьмого перегляду програми EFF, яка підлягає затвердженню Виконавчою радою МВФ. Очікується, що питання буде винесено на розгляд Ради у найближчі тижні".

Зазначається, що після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом близько 0,5 млрд дол. США, а загальна сума виплат за програмою сягне 10,65 млрд дол. США.

Загальний розмір програми залишається незмінним (15,5 млрд дол. США).

Підкреслюється, що показники виконання програми залишаються високими. Всі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня цього року досягнуто. Також досягнуто домовленостей щодо заходів політики і реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності.

Нагадаємо

Роботу щодо чергового перегляду програми EFF для України місія МВФ почала 20 травня.

Довідково

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням обсягом близько 15,5 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько 148,8 млрд доларів США на 2023-2027 роки.