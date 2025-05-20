Місія МВФ розпочала роботу з перегляду програми для України: що це означає

Місія МВФ у вівторок, 20 травня, розпочала роботу щодо чергового перегляду програми EFF для України, що має дозволити отримати наступний транш від Фонду, пише УНН з посиланням на повідомлення НБУ.

20 травня стартувала місія МВФ щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України - повідомили у НБУ.

Напередодні, 19 травня, як вказано, відбулася установча зустріч за участі команд НБУ, Мінфіну та МВФ у дистанційному форматі.

Сторони "обговорили прогрес за програмою та порядок денний місії". "Наразі всі кількісні показники виконуються. Також виконано два структурних маяки (один із випередженням графіка), інші виконуються відповідно до затвердженого плану", - повідомили у НБУ.

Ключовими темами для обговорення під час роботи місії, як зазначається, будуть "плани щодо мобілізації внутрішніх доходів, забезпечення боргової стійкості та продовження структурних реформ у фінансовому секторі". Також, у контексті підготовки до відбудови, "просування реформи управління публічними інвестиціями та реформування інфраструктури фінансового ринку для залучення приватного фінансування".

"Пріоритетним завданням НБУ залишається приборкання інфляції. З колегами з МВФ обговоримо заходи для зниження інфляційного цінового тиску. Крім того, у фокусі - можливості для подальшої валютної лібералізації", - зазначили у регуляторі.

"Послідовна лідерська підтримка з боку МВФ та спільна робота над виконанням усіх зобов’язань за програмою EFF - одна з основних умов збереження сталого зовнішнього фінансування, - сказав голова НБУ Андрій Пишний. - НБУ, як завжди, налаштований на результат".

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