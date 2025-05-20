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Місія МВФ розпочала роботу з перегляду програми для України: що це означає

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Місія МВФ почала роботу щодо перегляду програми EFF для України. Обговорять мобілізацію доходів, боргову стійкість і реформи у фінсекторі для залучення фінансування.

Місія МВФ розпочала роботу з перегляду програми для України: що це означає

Місія МВФ у вівторок, 20 травня, розпочала роботу щодо чергового перегляду програми EFF для України, що має дозволити отримати наступний транш від Фонду, пише УНН з посиланням на повідомлення НБУ.

20 травня стартувала місія МВФ щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України

- повідомили у НБУ.

Напередодні, 19 травня, як вказано, відбулася установча зустріч за участі команд НБУ, Мінфіну та МВФ у дистанційному форматі.

Сторони "обговорили прогрес за програмою та порядок денний місії". "Наразі всі кількісні показники виконуються. Також виконано два структурних маяки (один із випередженням графіка), інші виконуються відповідно до затвердженого плану", - повідомили у НБУ.

Ключовими темами для обговорення під час роботи місії, як зазначається, будуть "плани щодо мобілізації внутрішніх доходів, забезпечення боргової стійкості та продовження структурних реформ у фінансовому секторі". Також, у контексті підготовки до відбудови, "просування реформи управління публічними інвестиціями та реформування інфраструктури фінансового ринку для залучення приватного фінансування".

"Пріоритетним завданням НБУ залишається приборкання інфляції. З колегами з МВФ обговоримо заходи для зниження інфляційного цінового тиску. Крім того, у фокусі - можливості для подальшої валютної лібералізації", - зазначили у регуляторі.

"Послідовна лідерська підтримка з боку МВФ та спільна робота над виконанням усіх зобов’язань за програмою EFF - одна з основних умов збереження сталого зовнішнього фінансування, - сказав голова НБУ Андрій Пишний. - НБУ, як завжди, налаштований на результат".

МВФ радить Україні у 2026 році підвищити ПДВ та податки на розкіш05.05.25, 13:05 • 9243 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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