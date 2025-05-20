Миссия МВФ начала работу по пересмотру программы для Украины: что это значит

Миссия МВФ во вторник, 20 мая, начала работу по очередному пересмотру программы EFF для Украины, что должно позволить получить следующий транш от Фонда, пишет УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

20 мая стартовала миссия МВФ по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины - сообщили в НБУ.

Накануне, 19 мая, как указано, состоялась установочная встреча с участием команд НБУ, Минфина и МВФ в дистанционном формате.

Стороны "обсудили прогресс по программе и повестку дня миссии". "Сейчас все количественные показатели выполняются. Также выполнены два структурных маяка (один с опережением графика), другие выполняются в соответствии с утвержденным планом", - сообщили в НБУ.

Ключевыми темами для обсуждения во время работы миссии, как отмечается, будут "планы по мобилизации внутренних доходов, обеспечению долговой устойчивости и продолжению структурных реформ в финансовом секторе". Также, в контексте подготовки к восстановлению, "продвижение реформы управления публичными инвестициями и реформирование инфраструктуры финансового рынка для привлечения частного финансирования".

"Приоритетной задачей НБУ остается обуздание инфляции. С коллегами из МВФ обсудим меры по снижению инфляционного ценового давления. Кроме того, в фокусе - возможности для дальнейшей валютной либерализации", - отметили в регуляторе.

"Последовательная лидерская поддержка со стороны МВФ и совместная работа над выполнением всех обязательств по программе EFF - одно из основных условий сохранения устойчивого внешнего финансирования, - сказал председатель НБУ Андрей Пышный. - НБУ, как всегда, настроен на результат".

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