МВФ советует Украине в 2026 году повысить НДС и налоги на роскошь

Украинская делегация вернулась со Spring Meetings 2025 МВФ и Всемирного банка, которые прошли в США в конце апреля. Одной из ключевых тем было увеличение самодостаточности Украины в финансировании госбюджета на 2026 год. В частности, речь шла и о повышении налогов, рассказали трое собеседников Forbes Ukraine, которые участвовали во встречах, пишет УНН. О чем именно идет речь?



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Финансирование госбюджета-2026 - одна из центральных тем переговоров делегации украинских чиновников на нынешних Spring Meetings группы Всемирного банка и Международного валютного фонда (ВБ и МВФ). "Встречи" проходили 21-26 апреля в Вашингтоне.

Это событие собирает десятки глав центробанков и министров финансов стран-членов МВФ и ВБ. Украину представляли премьер Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный вместе с командами. "У нас есть потенциальный дополнительный ресурс и без повышения налогов в 2025 году, – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко в письменном ответе Forbes Ukraine. – Фокусировались уже на 2026-м".

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Повышение налогов – действительно было в фокусе обсуждений представителей Украины и МВФ, рассказывают собеседники Forbes Ukraine, участвовавшие в соответствующих встречах. Речь шла о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС), переходе к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и усилении детенизации экономики. Отдельный вопрос – полная конфискация замороженных активов рф в пользу Украины, сообщил министр финансов.

Какова вероятность еще одной волны повышения налогов и какие еще важные для Украины темы обсуждались на Spring Meetings 2025?

О финансировании бюджета в 2025-м и 2026-м

НБУ существенно улучшил оценку ожидаемых поступлений международной помощи на этот год по итогам первого квартала: с $38,4 млрд до $55,1 млрд. Потребность во внешнем финансировании на 2025-й составляет $39,3 млрд, оценивает Минфин.

"Другие привлеченные средства мы рассчитываем направить на нужды следующего года", – отметил министр Марченко в письменном комментарии Forbes Ukraine. В том числе будет направлена часть средств от стран G7 в рамках инициативы ERA, уточнил он.

"С МВФ обсуждали разные пути увеличения поступлений в госбюджет, – сообщил министр финансов. – Наша позиция – мы должны улучшать администрирование налогов".

По его словам, поступления в бюджет за первый квартал 2025-го превзошли плановые на $1 млрд и Украина имеет дополнительный финансовый ресурс и без повышения налогов в этом году.

"Работаем над совместным планом уже для сбалансирования бюджета 2026-го при разных сценариях развития событий", – написал Марченко. Минфин совместно с МВФ рассматривал два сценария развития финансово-экономической ситуации, оценки потребности в поддержке и рисков в 2026-м: в случае завершения активных боевых действий и в случае их продолжения, сообщил министр.

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Даже если интенсивность войны уменьшится, Украина не сможет резко сокращать военные расходы, ожидает Марченко. "Угроза со стороны россии остается высокой, а расходы на социальную поддержку, помощь ветеранам войны будут расти", – объясняет он. Вернуться к довоенному уровню военных расходов будет крайне тяжело, констатирует министр.

Во время встреч в Вашингтоне украинская сторона акцентировала внимание на вопросе использования всех замороженных активов РФ в пользу Украины. "Должны двигать этот вопрос уже сейчас", – сказано в письменном ответе министра. Он не уточнил, был ли достигнут существенный прогресс в этом смысле.

Предметный разговор между украинскими чиновниками и представителями МВФ касался мобилизации дополнительных внутренних поступлений в бюджет-2026. В частности, речь шла о возможном повышении НДС, сообщил один из собеседников Forbes Ukraine, участвовавший в соответствующих консультациях. Эту информацию подтвердили еще двое чиновников, приобщенных к дискуссиям. Собеседники общались на условиях анонимности, поскольку не уполномочены на публичные комментарии по этой теме.

Среди потенциальных инициатив для большего наполнения бюджета в следующем году в Вашингтоне обсуждался и переход на прогрессивную шкалу НДФЛ, утверждают двое собеседников. Этот подход предусматривает более высокие ставки налога для лиц с высокими доходами. Также вскользь упоминался "налог на роскошь", отметили два чиновника. "Но гораздо больше мы говорили о детенизации экономики", – подчеркивает один из них.

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МВФ, в частности, обеспокоен возможным уклонением от налогообложения через упрощенную систему, сообщил один из участников встреч.

Прогрессивная шкала НДФЛ и реформа упрощенной системы – позиции, указанные в Национальной стратегии доходов до 2030 года, которую правительство утвердило в конце 2023-го.

Никакой конкретики о том, когда и как могут быть изменены ставки упомянутых выше налогов во время встреч не было, фискальные мероприятия обсуждались на уровне идей, говорит один из чиновников.

"Финансирование 2026-го – вызов, над которым мы должны работать, – констатировал во время разговора с репортером Forbes Ukraine глава НБУ Андрей Пышный. – В свое время таким вызовом был 2024 и 2025 годы".

Команда правительства консультируется с международными партнерами по этому поводу, говорит глава Нацбанка. "Я бы дал возможность Минфину сделать то, что они считают нужным", – резюмировал он.

Глава НБУ Андрей Пышный, премьер Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко во время визита в Вашингтон в один из прошлых лет

Глава Нацбанка и министр финансов упоминали о бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которая, согласно меморандуму с МВФ, должна быть зарегистрирована в Раде до конца июня этого года.

По словам Марченко, документ будет включать разные сценарии развития событий и соответствующую реакцию правительства на те или иные риски.

Влияние Трампа на ВБ и МВФ и другие темы в фокусе

Изменения риторики со стороны Фонда или Всемирного банка не произошло после прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа, уверяют представители Минфина, Нацбанка и Верховной Рады, участвовавшие в Spring Meetings 2025.

"Единство в поддержке Украины – это то, что объединило всех, с кем мы общались на Spring Meetings, – отметил Марченко в письменном комментарии. – И европейских партнеров, и МВФ с ВБ, так и США, что четко отражено в заявлении Минфина Соединенных Штатов".

Министр финансов отметил, что все совместные проекты со Всемирным банком реализуются без изменений, а также продолжается наработка новых.

Пышный и Марченко оценили атмосферу в Вашингтоне как конструктивную, вместе с тем глава Нацбанка отметил усиление неопределенности из-за развертывания торговых противостояний.

Основным вызовом остается война, сообщила в письменном комментарии глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа. "На всех встречах подчеркивала, что завершение войны в 2025-м не может быть единственным сценарием, на который мы опираемся в прогнозировании доходов и расходов бюджета", – сказала она.

МВФ фокусировался на вопросах обеспечения финстабильности в Украине и мире, тогда как представители Всемирного Банка говорили о послевоенном восстановлении, экономическом росте и борьбе с неравенством, отметил министр финансов.

Представители НБУ в ходе встреч с МВФ и ВБ также уделяли внимание теме развития инфраструктуры рынков капитала, стратегии работы с проблемными активами, приватизации госбанков, регулированию виртуальных активов и искусственного интеллекта и страхованию военных рисков.

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Отдельной темой стал ожидаемый восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility; EFF) с МВФ. "Мы настроены на то, чтобы восьмой пересмотр состоялся так же успешно, как и все предыдущие", – сказал глава Нацбанка Пышный. Речь идет о транше в размере $487,4 млн.

До конца июня Украина должна принять бюджетную декларацию 2026-2028, назначить постоянного главу таможни и провести независимую проверку Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам.

В случае успешного прохождения восьмого пересмотра, впереди останется еще пять, предусматривающих финансирование объемом около $4,69 млрд. Последний, 13-й пересмотр по Программе EFF, запланирован на март 2027 года.

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя политику кредитования МВФ, отметил, что Фонду следует сфокусироваться на краткосрочных программах, "чтобы страны могли быстро отказаться от финансовой поддержки МВФ".