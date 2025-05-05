МВФ радить Україні у 2026 році підвищити ПДВ та податки на розкіш

Українська делегація повернулась зі Spring Meetings 2025 МВФ та Світового банку, що пройшли у США наприкінці квітня. Однією з ключових тем було збільшення самодостатності України у фінансуванні держбюджету на 2026 рік. Зокрема йшлося і про підвищення податків, розповіли троє співрозмовників Forbes Ukraine, що брали участь у зустрічах, пише УНН. Про що саме йдеться?



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Фінансування держбюджету-2026 - одна з центральних тем перемовин делегації українських високопосадовців на цьогорічних Spring Meetings групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду (СБ та МВФ). "Зустрічі" проходили 21–26 квітня у Вашингтоні.

Ця подія збирає десятки голів центробанків та міністрів фінансів країн-членів МВФ та СБ. Україну представляли премʼєр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний разом з командами. "Ми маємо потенційний додатковий ресурс і без підвищення податків у 2025 році, – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко у письмовій відповіді Forbes Ukraine. – Фокусувались вже на 2026-му".

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Підвищення податків – дійсно було у фокусі обговорень представників України та МВФ, розповідають співрозмовники Forbes Ukraine, які брали участь у відповідних зустрічах. Йшлося про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), перехід до прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та посилення детінізації економіки. Окреме питання – повна конфіскація заморожених активів рф на користь України, повідомив міністр фінансів.

Яка ймовірність ще однієї хвилі підвищення податків та які ще важливі для України теми ще обговорювались на Spring Meetings 2025?

Про фінансування бюджету у 2025-му та 2026-му

НБУ суттєво покращив оцінку очікуваних надходжень міжнародної допомоги на цей рік за підсумками першого кварталу: з $38,4 млрд до $55,1 млрд. Потреба в зовнішньому фінансуванні на 2025-й становить $39,3 млрд, оцінює Мінфін.

"Інші залучені кошти ми розраховуємо скерувати на потреби наступного року", – зазначив міністр Марченко у письмовому коментарі Forbes Ukraine. У тому числі буде скеровано частину коштів від країн G7 в рамках ініціативи ERA, уточнив він.

"З МВФ обговорювали різні шляхи збільшення надходжень до держбюджету, – повідомив міністр фінансів. – Наша позиція – ми маємо покращувати адміністрування податків".

За його словами, надходження до бюджету за перший квартал 2025-го перевершили планові на $1 млрд і Україна має додатковий фінансовий ресурс і без підвищення податків цьогоріч.

"Працюємо над спільним планом вже для збалансування бюджету 2026-го за різних сценаріїв розвитку подій", – написав Марченко. Мінфін спільно з МВФ розглядав два сценарії розвитку фінансово-економічної ситуації, оцінки потреби в підтримці та ризиків в 2026-му: у разі завершення активних бойових дій і у випадку їх продовження, повідомив міністр.

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Навіть якщо інтенсивність війни зменшиться, Україна не зможе різко скорочувати військові видатки, очікує Марченко. "Загроза з боку росії залишається високою, а витрати на соціальну підтримку, допомогу ветеранам війни зростатимуть", – пояснює він. Повернутися до довоєнного рівня військових видатків буде вкрай важко, констатує міністр.

Під час зустрічей у Вашингтоні українська сторона акцентувала увагу на питанні використання всіх заморожених активів РФ на користь України. "Маємо рухати це питання вже зараз", – сказано в письмовій відповіді міністра. Він не уточнив, чи було досягнуто суттєвого прогресу у цьому сенсі.

Предметна розмова між українськими посадовцями та представниками МВФ стосувалася мобілізації додаткових внутрішніх надходжень до бюджету-2026. Зокрема йшлося про можливе підвищення ПДВ, повідомив один зі співрозмовників Forbes Ukraine, що брав участь у відповідних консультаціях. Цю інформацію підтвердили ще двоє посадовців долучених до дискусій. Співрозмовники спілкувалися на умовах анонімності, оскільки не уповноважені на публічні коментарі з цієї теми.

Серед потенційних ініціатив для більшого наповнення бюджету наступного року у Вашингтоні обговорювався й перехід на прогресивну шкалу ПДФО, стверджують двоє співрозмовників. Цей підхід передбачає вищі ставки податку для осіб із високими доходами. Також побіжно згадувався "податок на розкіш", зазначили два посадовці. "Та набагато більше ми говорили про детінізацію економіки", – наголошує один з них.

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МВФ зокрема стурбований можливим ухиленням оподаткування через спрощену систему, повідомив один з учасників зустрічей.

Прогресивна шкала ПДФО та реформа спрощеної системи – позиції, які вказані у Національній стратегії доходів до 2030 року, яку уряд затвердив наприкінці 2023-го.

Жодної конкретики про те, коли і як можуть бути змінені ставки згаданих вище податків під час зустрічей не йшлося, фіскальні заходи обговорювались на рівні ідей, каже один з посадовців.

"Фінансування 2026-го – виклик над яким ми повинні працювати, – констатував під час розмови з репортеркою Forbes Ukraine голова НБУ Андрій Пишний. – Свого часу таким викликом був 2024 і 2025 роки".

Команда уряду консультується з міжнародними партнерами з цього приводу, каже голова Нацбанку. "Я би дав можливість Мінфіну зробити те, що вони вважають за потрібне", – резюмував він.

Голова НБУ Андрій Пишний, прем'єр Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко під час візиту до Вашингтону у один з минулих років

Очільник Нацбанку і міністр фінансів згадували про бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, що, згідно меморандуму з МВФ, має бути зареєстрована в Раді до кінця червня цього року.

За словами Марченка документ включатиме різні сценарії розвитку подій і відповідну реакцію уряду на ті чи інші ризики.

Вплив Трампа на СБ та МВФ та інші теми у фокусі

Зміни риторики з боку Фонду чи Світового банку не відбулося після приходу до Білого дому адміністрації Дональда Трампа, запевняють представники Мінфіну, Нацбанку та Верховної Ради, що брали участь у Spring Meetings 2025.

"Єдність у підтримці України – це те, що об’єднало всіх, з ким ми спілкувались на Spring Meetings, – зазначив Марченко у письмовому коментарі. – І європейських партнерів, і МВФ з СБ, так і США, що чітко відображено в заяві Мінфіну Сполучених Штатів".

Міністр фінансів зазначив, що всі спільні проєкти зі Світовим банком реалізуються без змін, а також триває напрацювання нових.

Пишний та Марченко оцінили атмосферу в Вашингтоні як конструктивну, разом з тим голова Нацбанку відзначив посилення невизначеності через розгортання торговельних протистоянь.

Основним викликом лишається війна, повідомила в письмовому коментарі очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. "На всіх зустрічах наголошувала, що завершення війни в 2025-му не може бути єдиним сценарієм, на який ми спираємось в прогнозуванні доходів та видатків бюджету", – сказала вона.

МВФ фокусувався на питаннях забезпечення фінстабільності в Україні та світі, тоді як представники Світового Банку говорили про повоєнне відновлення, економічне зростання та боротьбу з нерівністю, зазначив міністр фінансів.

Представники НБУ в ході зустрічей з МВФ та СБ також приділяли увагу темі розвитку інфраструктури ринків капіталу, стратегії роботи з проблемними активами, приватизації держбанків, регулюванню віртуальних активів і штучного інтелекту та страхуванню воєнних ризиків.

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Окремою темою став очікуваний восьмий перегляд програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility; EFF) з МВФ. "Ми налаштовані на те, щоб восьмий перегляд відбувся так само успішно, як і всі попередні", – сказав голова Нацбанку Пишний. Йдеться про транш у розмірі $487,4 млн.

До кінця червня Україна має ухвалити бюджетну декларацію 2026-2028, призначити постійного голову митниці та провести незалежну перевірку Нацкомісії з цінних паперів та фондових ринків.

У випадку успішного проходження восьмого перегляду, попереду лишиться ще п’ять, що передбачають фінансування обсягом близько $4,69 млрд. Останній, 13-й перегляд за Програмою EFF, запланований на березень 2027-го року.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи політику кредитування МВФ, зазначив, що Фонду варто сфокусуватись на короткострокових програмах "щоб країни могли швидко відмовитися від фінансової підтримки МВФ".