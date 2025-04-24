Голова ДПС Кравченко: ми відносимось до всіх, хто платить податки, як до членів "Клубу білого бізнесу"

Повинна бути можливість потрапити до "Клубу білого бізнесу" для всіх підприємців, які сплачують податки. Але для цього потрібно змінювати законодавство, пояснив глава Податкової служби Руслан Кравченко під час виступу на "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку". Водночас він додав, що вже зараз податкова ставиться до всіх представників бізнесу, які сплачують податки та працюють у правовому полі, як до членів цього "Клубу", передає кореспондент УНН.

За його словами, наразі до "Клубу білого бізнесу" потрапили трохи більше 8 тисяч суб’єктів господарювання. Але це не всі суб’єкти підприємницької діяльності, які працюють в "білу".

Був підприємець, він задав питання: Я не потрапив до "Клубу білого бізнесу", але я сплачую податки. Я білий, чорний чи сірий? Я не знав, що йому відповісти. Насправді, що він поганого зробив? Дійсно, він сплатив податки, працює в межах закону. І я вважаю це несправедливим по відношенню до іншого бізнесу, який сплачує податки, працює в "білу", працює по закону - пояснив Кравченко.

За його словами, треба змінювати законодавство, яке б дало можливість не розділяти бізнес, який сплачує податки.

Авжеж, треба змінювати законодавство… На щастя, або на жаль, я не законодавець – є голова комітету (ВР з питань з питань фінансів, податкової та митної політики – ред.) це його робота. Але депутати повинні чути бізнес, який говорить – "визначіть нам місце – сіре, чорне чи біле". Я вважаю, нам треба змінити підхід і розширювати можливість потрапити до "Клубу білого бізнесу" для всього, який сплачує податки і працює в правовому полі. Але ми, не очікуючи змін законодавства, вирішили, що нам необхідно відноситись до бізнесу, який сплачує податки і який не потрапив до "Клубу" так само, як до тих, хто в "Клубі білого бізнесу" - вважає Кравченко.

У цьому контексті, за ініціативи голови податкової, в кожному регіоні були створені консультаційні центри. Вони консультують бізнес, роз’яснюють, супроводжують.

Нагадаємо

Суть "Клубу білого бізнесу" полягає у тому, щоб захистити бізнес, який має високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства, від документальних перевірок, накладаючи на такі дії мораторій. Водночас деякі представники бізнесу розкритикували цю ідею, як таку, що поділяє бізнес на сорти, та кидає тінь на тих, хто не потрапив до цього переліку.

Представники бізнеспільноти очікують, що у питанні функціонування "Клубу білого бізнесу" будуть дотримані високі етичні стандарти, особливо до тих, хо з тих чи інших причин не увійшов до "Клубу".

Кравченко про "Клуб білого бізнесу": почув думку підприємців, що в умовах війни не слід ділити бізнес на білий та чорний