Кравченко про "Клуб білого бізнесу": почув думку підприємців, що в умовах війни не слід ділити бізнес на білий та чорний

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко обговорив з представниками бізнесу питання функціонування так званого "Клубу білого бізнесу". Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

"Обговорили також питання щодо реалізації проєкту "Територія високого рівня податкової довіри". До Клубу білого бізнесу вже долучилися 209 платників податків Житомирщини. Хоча почув від підприємців і думку, що в умовах війни не слід ділити бізнес на білий та чорний. Бо кожен з них не просто сплачує податки, а і створює робочі місця", - повідомив Руслан Кравченко.

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За даними аналітичної платформи "Опендатабот", 7 997 компаній потрапили до "Клубу білого бізнесу".

Суть "Клубу білого бізнесу" полягає у тому, щоб захистити бізнес, який має високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства, від документальних перевірок, накладаючи на такі дії мораторій.

Водночас деякі представники бізнесу розкритикували цю ідею, як таку, що поділяє бізнес на сорти, та кидає тінь на тих, хто не потрапив до цього переліку.

Представники бізнеспільноти очікують, що у питанні функціонування "Клубу білого бізнесу" будуть дотримані високі етичні стандарти, особливо до тих, хо з тих чи інших причин не увійшов до "Клубу".