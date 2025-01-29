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Кравченко о "Клубе белого бизнеса": услышал мнение предпринимателей, что в условиях войны не следует делить бизнес на белый и черный

Кравченко о "Клубе белого бизнеса": услышал мнение предпринимателей, что в условиях войны не следует делить бизнес на белый и черный

Киев  •  УНН

 • 5723 просмотра

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Руслан Кравченко провел встречу с бизнесом по функционированию "Клуба белого бизнеса", к которому уже присоединились 7997 компаний. Некоторые предприниматели критикуют инициативу за разделение бизнеса на "белый" и "черный".

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко обсудил с представителями бизнеса вопрос функционирования так называемого "Клуба белого бизнеса". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

"Обсудили также вопросы реализации проекта "Территория высокого уровня налогового доверия". К Клубу белого бизнеса уже присоединились 209 налогоплательщиков Житомирщины. Хотя услышал от предпринимателей и мнение, что в условиях войны не следует делить бизнес на белый и черный. Потому что каждый из них не просто платит налоги, но и создает рабочие места", - сообщил Руслан Кравченко.

Глава ГНС дал новое поручение по исполнению судебных решений: что изменится для бизнеса29.01.25, 17:30 • 10649 просмотров

Добавим

По данным аналитической платформы "Опендатабот", 7 997 компаний попали в "Клуб белого бизнеса".

Суть "Клуба белого бизнеса" заключается в том, чтобы защитить бизнес, который имеет высокий уровень добровольного соблюдения налогового законодательства, от документальных проверок, накладывая на такие действия мораторий.

В то же время некоторые представители бизнеса раскритиковали эту идею, как разделяющую бизнес на сорта, и бросающую тень на тех, кто не попал в этот перечень. 

Представители бизнес-сообщества ожидают, что в вопросе функционирования "Клуба белого бизнеса" будут соблюдены высокие этические стандарты, особенно к тем, кто по тем или иным причинам не вошел в "Клуб". 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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