Глава ГНС дал новое поручение по исполнению судебных решений: что изменится для бизнеса
Киев • УНН
Руслан Кравченко дал указание выполнять судебные решения сразу после вступления в силу. По его словам, все спорные вопросы следует решать сразу.
Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко дал четкое поручение - выполнять решения судов сразу после их вступления в силу. Об этом он заявил во время разговора с бизнесом на Житомирщине, передает УНН.
Детали
Кравченко встретился с более 50 представителями крупного, среднего и малого бизнеса, а также их объединений. Это новый формат открытого диалога между ГНС и предпринимателями.
По словам главы ГНС, среди болезненных вопросов для бизнеса - невыполнение судебных решений.
"Уверен, что судебные споры должны быть крайней мерой. Все спорные вопросы следует решать сразу. Что касается выполнения решений суда. Дал четкое поручение - выполнять решения судов сразу после их вступления в силу", - подчеркнул Кравченко.
Кравченко заявил, что в ГНС работают над решением проблемы блокировки накладных29.01.25, 17:13 • 13097 просмотров