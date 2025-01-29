Глава ГНС дал новое поручение по исполнению судебных решений: что изменится для бизнеса

ukenru
Эксклюзив
АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт
14:33 • 51363 просмотра

АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты
13:37 • 78021 просмотра

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты

Эксклюзив
Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом
12:44 • 96130 просмотра

Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно
29 января, 10:08 • 103851 просмотра

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно

Эксклюзив
В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС
29 января, 08:37 • 109440 просмотра

В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы
29 января, 07:38 • 109458 просмотра

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
28 января, 17:46 • 163313 просмотра

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

Эксклюзив
Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт
28 января, 15:36 • 129480 просмотра

Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт

Эксклюзив
Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году
28 января, 15:13 • 124139 просмотра

Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина
28 января, 13:25 • 167801 просмотра

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Макрон анонсировал реконструкцию Лувра: «Мона Лиза» переедет

Макрон анонсировал реконструкцию Лувра: «Мона Лиза» переедет

29 января, 08:10 • 115779 просмотра
Пожар в спортивном клубе в Киеве: возгорание произошло в помещении бани

Пожар в спортивном клубе в Киеве: возгорание произошло в помещении бани

29 января, 09:14 • 100198 просмотра
В 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю

В 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю

29 января, 09:38 • 108991 просмотра
Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

29 января, 10:42 • 106324 просмотра
90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

13:00 • 92378 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 163313 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 167801 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 159615 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 154747 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 222038 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

16:44 • 463 просмотра
Тейлор Свифт «ставит на паузу» дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

Тейлор Свифт «ставит на паузу» дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

16:44 • 308 просмотра
90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

13:00 • 92378 просмотра
Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

29 января, 10:42 • 106324 просмотра
В 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю

В 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю

29 января, 09:38 • 108991 просмотра
Актуальное
Глава ГНС дал новое поручение по исполнению судебных решений: что изменится для бизнеса

Глава ГНС дал новое поручение по исполнению судебных решений: что изменится для бизнеса

Киев  •  УНН

 • 11000 просмотра

Read in English

Руслан Кравченко дал указание выполнять судебные решения сразу после вступления в силу. По его словам, все спорные вопросы следует решать сразу.

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко дал четкое поручение - выполнять решения судов сразу после их вступления в силу. Об этом он заявил во время разговора с бизнесом на Житомирщине, передает УНН.  

Детали

Кравченко встретился с более 50 представителями крупного, среднего и малого бизнеса, а также их объединений. Это новый формат открытого диалога между ГНС и предпринимателями. 

По словам главы ГНС, среди болезненных вопросов для бизнеса - невыполнение судебных решений.

"Уверен, что судебные споры должны быть крайней мерой. Все спорные вопросы следует решать сразу. Что касается выполнения решений суда. Дал четкое поручение - выполнять решения судов сразу после их вступления в силу", - подчеркнул Кравченко.

Кравченко заявил, что в ГНС работают над решением проблемы блокировки накладных29.01.25, 17:13 • 13097 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы