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Кравченко заявил, что в ГНС работают над решением проблемы блокировки накладных

Кравченко заявил, что в ГНС работают над решением проблемы блокировки накладных

Киев  •  УНН

 • 1180 просмотра

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Глава ГНС Руслан Кравченко сообщил о работе над уменьшением количества заблокированных налоговых накладных. Руководитель поручил департаментам проанализировать ситуацию и ускорить рассмотрение обращений по разблокированию.

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко заявил, что над изменением ситуации с блокировкой налоговых накладных уже работают. Об этом он сообщил во время разговора с бизнесом на Житомирщине, передает УНН.

"Блокировка налоговых накладных и предоставление статуса рисковых предприятиям. Бизнес жалуется на безосновательные решения. Уже активно работаем над изменением ситуации и обоснованным уменьшением этого показателя", - отметил Кравченко.

Глава ГНС поручил профильным департаментам детально проанализировать ситуацию, а комиссиям оперативно рассматривать все обращения по разблокировке, чтобы работа компаний не была заблокирована.

"Но все исключительно в рамках законодательства", - подчеркнул Кравченко. 

Процесс прохождения налоговых накладных в системе СМКОР: Кравченко объяснил, как это работает27.01.25, 13:39 • 24425 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
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