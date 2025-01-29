Кравченко заявил, что в ГНС работают над решением проблемы блокировки накладных
Киев • УНН
Глава ГНС Руслан Кравченко сообщил о работе над уменьшением количества заблокированных налоговых накладных. Руководитель поручил департаментам проанализировать ситуацию и ускорить рассмотрение обращений по разблокированию.
Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко заявил, что над изменением ситуации с блокировкой налоговых накладных уже работают. Об этом он сообщил во время разговора с бизнесом на Житомирщине, передает УНН.
"Блокировка налоговых накладных и предоставление статуса рисковых предприятиям. Бизнес жалуется на безосновательные решения. Уже активно работаем над изменением ситуации и обоснованным уменьшением этого показателя", - отметил Кравченко.
Глава ГНС поручил профильным департаментам детально проанализировать ситуацию, а комиссиям оперативно рассматривать все обращения по разблокировке, чтобы работа компаний не была заблокирована.
"Но все исключительно в рамках законодательства", - подчеркнул Кравченко.
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