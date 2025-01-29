Кравченко заявив, що у ДПС працюють над вирішенням проблеми блокування накладних
Київ • УНН
Голова ДПС Руслан Кравченко повідомив про роботу над зменшенням кількості заблокованих податкових накладних. Керівник доручив департаментам проаналізувати ситуацію та прискорити розгляд звернень щодо розблокування.
Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко заявив, що над зміною ситуації із блокуванням податкових накладних вже працюють. Про це він повідомив під час розмови з бізнесом на Житомирщині, передає УНН.
"Блокування податкових накладних і надання статусу ризикових підприємствам. Бізнес скаржиться на безпідставні рішення. Вже активно працюємо над зміною ситуації та обґрунтованим зменшенням цього показника", - зазначив Кравченко.
Голова ДПС доручив профільним департаментам детально проаналізувати ситуацію, а комісіям оперативно розглядати всі звернення щодо розблокування, щоб робота компаній не була заблокована.
"Але все виключно в межах законодавства", - наголосив Кравченко.
Процес проходження податкових накладних у системі СМКОР: Кравченко пояснив, як це працює27.01.25, 13:39 • 25854 перегляди