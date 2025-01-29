Кравченко заявив, що у ДПС працюють над вирішенням проблеми блокування накладних

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко заявив, що над зміною ситуації із блокуванням податкових накладних вже працюють. Про це він повідомив під час розмови з бізнесом на Житомирщині, передає УНН.

"Блокування податкових накладних і надання статусу ризикових підприємствам. Бізнес скаржиться на безпідставні рішення. Вже активно працюємо над зміною ситуації та обґрунтованим зменшенням цього показника", - зазначив Кравченко.

Голова ДПС доручив профільним департаментам детально проаналізувати ситуацію, а комісіям оперативно розглядати всі звернення щодо розблокування, щоб робота компаній не була заблокована.

"Але все виключно в межах законодавства", - наголосив Кравченко.

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