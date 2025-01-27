Процес проходження податкових накладних у системі СМКОР: Кравченко пояснив, як це працює
Київ • УНН
ДПС України розробила відеоінструкцію про проходження податкових накладних у СМКОР. Голова ДПС Руслан Кравченко повідомив про роз'яснення критеріїв блокування накладних та шляхів уникнення цієї проблеми.
Щоб спростити роботу бізнесу в Державній податковій службі України створили відеоінструкцію, яка покроково пояснює процес проходження податкових накладних і розрахунків коригування у Системі моніторингу критеріїв оцінки ризиків. Про це голова ДПСУ Руслан Кравченко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Принцип відкритості та підтримка відповідального бізнесу – ключові пріоритети в роботі ДПС. Одне з болючих питань для бізнесу – блокування податкових накладних. Тому вирішив, що варто чітко розʼяснити правила і механізми цього процесу. З новою командою ДПС прагнемо захистити бізнес від несправедливих рішень
З цією метою була створена відеоінструкція, яка детально пояснює:
- Шлях, який проходять податкові накладні та розрахунки коригування у СМКОР.
- Основні ознаки та критерії, за якими накладні можуть бути заблоковані.
- Поради, як уникнути блокування.
Ці правила не нові – вони існують вже тривалий час, проте їх систематизація та публікація у відкритому доступі є необхідними, щоб кожен підприємець мав змогу ознайомитися з ними та розумів, за що саме накладна може бути заблокована і як цього уникнути.
"Паралельно працюємо над розʼясненням про критерії ризиковості платника податку. Бізнес має чітко розуміти, чому може потрапити в перелік ризикових, і які його дії в разі такої ситуації", – наголосив Руслан Кравченко.
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