Процес проходження податкових накладних у системі СМКОР: Кравченко пояснив, як це працює

Щоб спростити роботу бізнесу в Державній податковій службі України створили відеоінструкцію, яка покроково пояснює процес проходження податкових накладних і розрахунків коригування у Системі моніторингу критеріїв оцінки ризиків. Про це голова ДПСУ Руслан Кравченко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Принцип відкритості та підтримка відповідального бізнесу – ключові пріоритети в роботі ДПС. Одне з болючих питань для бізнесу – блокування податкових накладних. Тому вирішив, що варто чітко розʼяснити правила і механізми цього процесу. З новою командою ДПС прагнемо захистити бізнес від несправедливих рішень – зазначив Руслан Кравченко.

З цією метою була створена відеоінструкція, яка детально пояснює:

- Шлях, який проходять податкові накладні та розрахунки коригування у СМКОР.

- Основні ознаки та критерії, за якими накладні можуть бути заблоковані.

- Поради, як уникнути блокування.

Ці правила не нові – вони існують вже тривалий час, проте їх систематизація та публікація у відкритому доступі є необхідними, щоб кожен підприємець мав змогу ознайомитися з ними та розумів, за що саме накладна може бути заблокована і як цього уникнути.

"Паралельно працюємо над розʼясненням про критерії ризиковості платника податку. Бізнес має чітко розуміти, чому може потрапити в перелік ризикових, і які його дії в разі такої ситуації", – наголосив Руслан Кравченко.

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