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Процес проходження податкових накладних у системі СМКОР: Кравченко пояснив, як це працює

Процес проходження податкових накладних у системі СМКОР: Кравченко пояснив, як це працює

Київ • УНН

 • 25854 перегляди

ДПС України розробила відеоінструкцію про проходження податкових накладних у СМКОР. Голова ДПС Руслан Кравченко повідомив про роз'яснення критеріїв блокування накладних та шляхів уникнення цієї проблеми.

Щоб спростити роботу бізнесу в Державній податковій службі України створили відеоінструкцію, яка покроково пояснює процес проходження податкових накладних і розрахунків коригування у Системі моніторингу критеріїв оцінки ризиків.  Про це голова ДПСУ Руслан Кравченко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

Принцип відкритості та підтримка відповідального бізнесу – ключові пріоритети в роботі ДПС. Одне з болючих питань для бізнесу – блокування податкових накладних. Тому вирішив, що варто чітко розʼяснити правила і механізми цього процесу. З новою командою ДПС прагнемо захистити бізнес від несправедливих рішень

– зазначив Руслан Кравченко. 

З цією метою була створена відеоінструкція, яка детально пояснює:

- Шлях, який проходять податкові накладні та розрахунки коригування у СМКОР.

- Основні ознаки та критерії, за якими накладні можуть бути заблоковані.

- Поради, як уникнути блокування.

Ці правила не нові – вони існують вже тривалий час, проте їх систематизація та публікація  у відкритому доступі є необхідними, щоб кожен підприємець мав змогу ознайомитися з ними та розумів, за що саме накладна може бути заблокована і як цього уникнути.

"Паралельно працюємо над розʼясненням про критерії ризиковості платника податку. Бізнес має чітко розуміти, чому може потрапити в перелік ризикових, і які його дії в разі такої ситуації", – наголосив Руслан Кравченко. 

Голова Державної податкової служби отримав нового заступника24.01.25, 18:08 • 26860 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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