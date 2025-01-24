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Голова Державної податкової служби отримав нового заступника

Голова Державної податкової служби отримав нового заступника

Київ • УНН

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Леся Карнаух стала заступницею Руслана Кравченка. Раніше вона працювала в Рахунковій палаті та була заступником голови Київської ОДА.

Уряд призначив Лесю Карнаух заступницею Голови Державної податкової служби України. Про це інформує Державна податкова служба України, передає УНН.

"Кабінет Міністрів України призначив Лесю Карнаух заступницею Голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка", - йдеться у повідомленні.

Кравченко позбавляється від людей "групи Монако" у податковій 09.01.25, 15:39 • 32306 переглядiв

Довідково

Леся Карнаух на державній службі працює з 2004 року. З липня 2018 року по травень 2023 року, зокрема, обіймала посаду заступника керівника апарату у Рахунковій палаті України. З липня 2023 року і до призначення у Державну податкову службу України була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

Звільнення у ДПС тривають: Кравченко ухвалив низку важливих рішень16.01.25, 19:09 • 44981 перегляд

Додамо

Серед інших кадрових рішень, що були ухвалені 24 січня Кабміном, - призначення Андрія Кашуби заступником міністра розвитку громад та територій України та звільнення Олени Крамаренко з посади першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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