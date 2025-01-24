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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Государственной налоговой службы получил нового заместителя

Глава Государственной налоговой службы получил нового заместителя

Киев  •  УНН

 • 4147 просмотра

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Леся Карнаух стала заместителем Руслана Кравченко. Раньше она работала в Счетной палате и была заместителем председателя Киевской ОГА.

Правительство назначило Лесю Карнаух заместителем Главы Государственной налоговой службы Украины. Об этом информирует Государственная налоговая служба Украины, передает УНН.

"Кабинет Министров Украины назначил Лесю Карнаух заместителем Главы Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравченко", - говорится в сообщении.

Кравченко избавляется от людей "группы Монако" в налоговой09.01.25, 15:39 • 31870 просмотров

Справочно

Леся Карнаух на государственной службе работает с 2004 года. С июля 2018 года по май 2023 года, в частности, занимала должность заместителя руководителя аппарата в Счетной палате Украины. С июля 2023 года и до назначения в Государственную налоговую службу Украины была заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

Увольнения в ГНС продолжаются: Кравченко принял ряд важных решений16.01.25, 19:09 • 44418 просмотров

Добавим

Среди других кадровых решений, которые были приняты 24 января Кабмином, - назначение Андрея Кашубы заместителем министра развития общин и территорий Украины и увольнение Елены Крамаренко с должности первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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