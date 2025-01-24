Глава Государственной налоговой службы получил нового заместителя

Правительство назначило Лесю Карнаух заместителем Главы Государственной налоговой службы Украины. Об этом информирует Государственная налоговая служба Украины, передает УНН.

"Кабинет Министров Украины назначил Лесю Карнаух заместителем Главы Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравченко", - говорится в сообщении.

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Леся Карнаух на государственной службе работает с 2004 года. С июля 2018 года по май 2023 года, в частности, занимала должность заместителя руководителя аппарата в Счетной палате Украины. С июля 2023 года и до назначения в Государственную налоговую службу Украины была заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

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Среди других кадровых решений, которые были приняты 24 января Кабмином, - назначение Андрея Кашубы заместителем министра развития общин и территорий Украины и увольнение Елены Крамаренко с должности первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.